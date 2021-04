Enna: tornerà il caos nel centro storico?

Con una recente delibera la Giunta comunale di Enna ha dichiarato immediatamente esecutiva la rimodulazione del servizio urbano del capoluogo. Nello specifico la linea 4, che prima effettuava la tratta Kore – Piazza Scelfo – S. Anna – Ferrante – Piazza Scelfo, adesso effettuerà il seguente percorso: Parcheggio Pisciotto – Via Pergusa – Piazza Matteotti (Balata) – Via Roma – Via Chiaramonte – Piazza Garibaldi – Via Falautano – Via Vulturo – Piazza Vittorio Emanuele – Piazza Scelfo.

Appare evidente, dunque, che il servizio navetta gratuita che dal parcheggio della Villa Farina conduceva al centro storico (e viceversa), finora gestito da privati a seguito di bando di gara, dal mese di maggio verrà gestito direttamente dalla Sais attraverso la linea 4.

Da qui sono d’obbligo alcune domande.

Cosa ne sarà del servizio navetta gratuito costituito dalle due navette? Il servizio sarà mantenuto? Se non sarà mantenuto, la nuova tratta sarà gratuita per gli utenti?

L’utilizzo di un solo mezzo, invece di due, non aumenterà i tempi di attesa? Non disincentiverà i cittadini all’utilizzo di questo servizio?

Altra domanda, quanto costerà il servizio rimodulato? Porterà risparmio alle casse comunali? Inoltre, che ripercussioni si avranno sul processo di liberazione del centro storico dalle auto che stava dando dei risultati sorprendenti in epoca ante-pandemia?

Domani in consiglio comunale verrà presentata un’interrogazione del consigliere Michele Baldi con l’auspicio che si possano avere chiare risposte sulla scelta dell’amministrazione che, al momento, si ha come l’impressione stia scardinando un servizio lodevole della città in qualcosa di ancora non ben chiaro.

Intanto il consigliere comunale Biagio Scillia, ex assessore, ideatore e attuatore del servizio navetta, ha così scritto sui social: “Una sola navetta, raddoppiati i tempi di attesa, aumentati i costi. Grande errore della nuova amministrazione Dipietro. Tornerà il caos in centro storico?”.

Manuela Acqua