Enna, torneo di burraco per gli over 55: successo per la prima edizione di “Albero d’Argento”

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Si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del torneo di burraco “Albero d’Argento”, organizzato dal CSI di Enna in collaborazione con Agostino Di Pollina e Stella Adele presso il centro anziani situato in via Civiltà del lavoro 2. L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone over 55, che si sono ritrovate per una serata all’insegna della socialità, della sana competizione e del divertimento.

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I tavoli da gioco sono stati animati da sfide appassionanti, confermando quanto questo gioco di carte sia amato e capace di unire la comunità.

A rendere la serata ancora più speciale sono state le parole del presidente Salvino Bombara, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i presenti per la calorosa partecipazione e l’energia portata all’evento, sottolineando l’importanza di momenti di aggregazione capaci di valorizzare la terza età sul territorio ennese.

La manifestazione si è conclusa nel migliore dei modi con la tradizionale cerimonia di premiazione, che ha visto la consegna dei riconoscimenti ai vincitori tra gli applausi e la gioia generale di tutti i partecipanti.