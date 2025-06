Enna: tornano le giornate federiciane di luglio

PUBBLICITÀ

Tornano le Giornate federiciane di luglio a Enna da venerdì 4 a domenica 6 luglio, a completamento ed estensione della Settimana europea federiciana celebrata a maggio.

Saranno tre giorni intensi che riporteranno il capoluogo più alto d’Italia nella sua gloriosa stagione medievale, coinvolgendo istituzioni e associazioni del territorio, centinaia di appassionati tra arcieri e gruppi storici attesi da tutta la Sicilia, figuranti, musici e artisti di strada, esperti di vini, coinvolgendo la Torre di Federico e il Castello di Lombardia, la zona Monte e l’intero centro storico per il Gran corteo di domenica pomeriggio.

“L’organizzazione di queste giornate cariche di eventi è possibile solo grazie alla rete di collaborazioni intessute negli anni tra la Settimana europea federiciana e le forze del territorio – tiene a sottolineare Cettina Rosso, ideatrice della manifestazione – e grazie ai contatti che abbiamo pazientemente curato con gruppi storici, appassionati di Medioevo, esperti enogastronomici, intellettuali, accademici e artisti: un patrimonio di relazioni che decreta il sempre maggiore coinvolgimento di attori e un grande richiamo di pubblico nelle iniziative federiciane”.

Oltre allo staff della Settimana europea federiciana (con a capo Giuseppe Castronovo, referente del Torneo dei quartieri), le Giornate federiciane di luglio vedono la collaborazione di Bottega culturale Sicilia guidata da Antonio Messina (archeologo che è anche direttore artistico delle rievocazioni storiche dell’intera manifestazione), Officina medievale con a capo Ivana Antinoro, Uisp (Unione italiana sport per tutti) Enna presieduta da Riccardo Caccamo, associazione Funnurisi diretta da Stefano Milano, la Fisar (Federazione italiana sommelier, albergatori e ristoratori) Enna, presieduta da Giuseppe Minissale.

Protagonisti di tornei e giochi di strada medievali saranno la Compagnia Arcieri del Castello di Enna, presieduta da Gaetano Campisi, i quartieri storici A Chiazza, Beddivirdi, U Pupulu (presente anche con i sui tamburi e sbandieratori), Funnurisi, San Pitru e Sarbaturi con giocatori e reggenti, pronti a sfidarsi per il Palio dei quartieri 2025. Nei giochi medievali di strada, in programma sabato pomeriggio, non mancherà il cavallo bajardo, destriero di legno valido per la giostra del torneo, concesso alla manifestazione dalla Confartigianato Enna che offrirà anche il premio ai quartieri 2025. La conduzione dei giochi in viale IV Novembre sarà curata dallo showman Mario Vaccaro e sarà invece l’attrice e drammaturga Elisa Di Dio a presentare la serata conclusiva di domenica alla Torre di Federico.

Da venerdì a domenica negli spazi esterni della Villa Torre di Federico, torna anche l’atteso Mercato dei crociati con le degustazioni di antiche bevande e lo spazio per i giochi di un tempo, particolarmente amati dai bambini, curato da Laberna aps di Fabio Di Fina e Rosa Maria Merlo.

E dopo diversi anni di assenza, è stata organizzata la terza Rassegna enologica federiciana che si terrà domenica mattina all’Urban center, “un appuntamento organizzato da Tommaso Scavuzzo, presidente ristoratori della Cna Enna, e al quale la Casa d’Europa è molto legata – spiega Cettina Rosso – sono felice che la Fisar abbia deciso di istituire un premio dedicato a Peppino Cefalù, compianto giornalista esperto di enogastronomia, e sono ancora più felice che il premio venga consegnato alla famiglia Arena, del gruppo Decò, vera eccellenza del settore”.

Centinaia di figuranti sono infine attesi domenica 6 luglio per il Gran corteo storico che vedrà la partecipazione di decine di gruppi storici siciliani, musici, sbandieratori, una festosa rievocazione che vede come protagonista l’archeologo Antonio Messina, nei panni dell’imperatore Federico II di Svevia. A curare l’accoglienza dei gruppi saranno Bottega culturale Sicilia e Officina medievale.

Ospite d’onore della Giornate federiciane, il musicista e liutaio Giuseppe Antonio Severini, dallo scorso dicembre iscritto al Reis, il Registro delle eredità immateriali viventi della Regione siciliana, in quanto “custode dell’antica arte di costruzione dei liuti medievali siciliani, una tradizione che affonda le radici nel periodo arabo-islamico”. Severini si esibirà venerdì 4 luglio alle 20 alla Torre di Federico con un concerto di strumenti medievali dal titolo “Sicilia, corpo e anima nel Medioevo”.

Le Giornate federiciane godono del patrocinio del Comune di Enna, del sostegno della Fondazione Federico II di Palermo e del Gruppo Arena.