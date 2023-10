Enna: tornano le “Giornate Fai d’Autunno”

PUBBLICITÀ

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS – dedica da dodici anni al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Anche in questa 12ª edizione la manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite speciali a contributo libero in centinaia di luoghi, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Anche a Enna i delegati e i volontari della fondazione metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura del territorio. I visitatori saranno accompagnati, come sempre, dagli alunni delle scuole che, attraverso il progetto degli apprendisti ciceroni, racconteranno la storia che gli appartiene, imparando così a conoscere e ad amare il loro patrimonio culturale.

La delegazione provinciale di Enna propone la seguente apertura: l’acquedotto del Castello di Lombardia. L’acquedotto storico del capoluogo si trova all’interno del Castello di Lombardia, stazione di arrivo di un sistema idraulico complesso che, dalle sorgenti di contrada Bannata, a più di venti chilometri di distanza, giunge in quattro enormi vasche contenute all’interno del maniero. I lavori per realizzare il “Progetto Bannata” furono completati nel primo semestre del 1923 e il 7 luglio di quell’anno l’acquedotto venne inaugurato, insieme alla centrale elettrica di via Pergusa. Dal Castello di Lombardia l’acqua in parte fu distribuita gratis ai cittadini, per mezzo di un sistema di circolazione ad anello chiuso, mediante 28 fontanelle, a getto intermittente, per uso pubblico.

La visita prevista nei giorni 14 e 15 ottobre, si svolgerà nei seguenti orari: ambedue i giorni di mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Saranno organizzati piccoli gruppi di 15-20 persone, che si alterneranno in diverse stazioni di ascolto. Dalla viva voce degli studenti, all’uopo formati su un canovaccio di informazioni, i visitatori saranno accompagnati attraverso un percorso che illustrerà come, esattamente 100 anni fa, la città di Enna fu dotata di acqua pubblica, elettricità e finanche di una teleferica per il trasporto delle merci dalla stazione ferroviaria fino a Porta Palermo nella città alta.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI. Chi vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile in occasione dell’evento.