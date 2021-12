Enna: tornano i mercatini di Natale

Tornano i mercatini di Natale, l’appuntamento annuale con le imprese dell’artigianato organizzato dalla CNA. Da domenica 19 a giovedì 23 dicembre, alla Galleria Civica di Enna, saranno presenti imprese dell’artigianato, dell’oggettistica e dell’agroalimentare.

All’interno dell’evento organizzato in collaborazione con SPE (Spazio per Enna) e Comune, ci sarà anche la consueta presenza di Babbo Natale con la sua casetta e delle esibizioni di artigianato artistico. Nell’ambito delle attività del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark, si esibiranno i maestri artigiani del marmo, vetro, legno, oggettistica e decorazione artistica di dolci.

Gli eventi sono stati coordinati dal Coordinatore dell’Unione Artistico e Tradizionale di CNA, Salvatore Giunta , “un modo – ha dichiarato il dirigente della CNA – per dare visibilità all’arte e alla manualità delle imprese del territorio”

“L’appuntamento con i mercatini è un evento a cui l’organizzazione tiene molto per dare una vetrina e una opportunità alle imprese artigiane – ha dichiarato Filippo Scivoli, presidente della CNA di Enna -. Questa edizione però ha un valore particolare perchè rappresenta il bisogno e la voglia di tornare alla normalità”.

Per garantire la sicurezza di tutti alla manifestazione verranno applicati i protocolli previsti per fiere e congressi, per tanto gli organizzatori fanno sapere che l’accesso all’area espositiva avverrà solo in presenza di green pass.