Enna: tornano i laboratori di “Crescere in Digitale”

Torna a Palermo e ad Enna “Crescere in Digitale”, il progetto di Anpal e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane. Il progetto, lanciato a settembre 2015 e arrivato alla sua seconda edizione, riprende adeguandosi alle modalità online e anche quale possibile strumento di aiuto alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19.

Il progetto si rivolge da un lato ai giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani”, offrendo loro formazione gratuita e la possibilità di attivare un tirocinio rimborsato, dall’altro alle imprese, dando loro la possibilità di ospitare gratuitamente un tirocinante interamente dedicato alla digitalizzazione.

Oggi sul territorio di Palermo ed Enna si è tenuto il laboratorio formativo di “Crescere in Digitale” in modalità totalmente online. Hanno partecipato i giovani idonei tra coloro che hanno completato la prima fase del percorso formativo on line e superato con successo il test.

I laboratori rappresentano la prima occasione di contatto diretto seppur online tra i giovani e le imprese del territorio che si sono iscritte a “Crescere in Digitale” per offrire tirocini formativi rimborsati da “Garanzia Giovani” e molte altre opportunità sono a disposizione dei giovani di Palermo ed Enna vista la ricca offerta di tirocini su base provinciale.

“Nel prossimo futuro 9 lavori su 10 richiederanno competenze digitali, per questo motivo è opportuno investire sempre di più su questo tipo di attività – spiega Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio –. Con il laboratorio di oggi daremo la possibilità ai ragazzi delle province di Palermo ed Enna di poter effettuare colloqui lavorativi con le imprese che hanno aderito al programma”.

“Siamo molto felici di ospitare il laboratorio online di Crescere in Digitale” – sottolinea Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna – grazie a questo progetto negli scorsi laboratori sono stati attivati più di 300 tirocini, dando la possibilità a giovani tirocinanti di poter entrare nel mondo del lavoro”.