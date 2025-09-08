Enna, tornano gli aperitivi letterari a Pergusa: incontro su “Il velo del reale tra inganno e verità”

PUBBLICITÀ

Riprenderanno domani, martedì 9 settembre, alle ore 19 al Parco Proserpina di Pergusa, gli aperitivi letterari organizzati dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri nell’ambito del progetto Biblioinsieme.

L’incontro ha per titolo “Il velo del reale tra inganno e verità”. Si discuterà di come la letteratura e la filosofia, fin dai tempi di Platone, hanno insegnato che non sempre ciò che appare coincide con ciò che è. Le illusioni, le maschere, gli inganni dei sensi e della mente accompagnano l’uomo nella sua ricerca: cosa si nasconde dietro il velo delle cose? Che rapporto c’è tra il mondo che vediamo e la verità che cerchiamo?

Il “velo” tra illusione e realtà è uno dei grandi archetipi letterari, che ogni epoca reinterpreta a suo modo: dalla caverna platonica al relativismo pirandelliano, dalla metafisica di Schopenhauer fino alle inquietudini del Novecento.

Sarà un momento conviviale e stimolante, in cui unire la leggerezza di un aperitivo al gusto profondo della cultura.