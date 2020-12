Enna: tornano a salire i positivi al Covid nel capoluogo

Il Coc del Comune di Enna comunica la situazione relativa ai contagi Covid nella città di Enna come di seguito specificato: soggetti positivi 259, contatti stretti e/o conviventi in quarantena 77, soggetti COVID residenti nel Comune di Enna ricoverati attualmente presso l’Ospedale Umberto I 15 di cui in terapia intensiva 1 e in terapia semi intensiva 4.

Domani dalle ore 07.30 si procederà al recupero dei rifiuti sanitari speciali in abitazione per i gli utenti/pazienti risultati positivi al molecolare e il cui elenco è stato trasmesso al Coc dall’Asp n.4 (246 abitazioni). Il Coc comunicherà nei prossimi giorni la data del prossimo recupero.