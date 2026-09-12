Enna, torna la tradizionale fiera di settembre

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Torna la classica fiera di settembre di Enna, allestita lungo viale Diaz e viale IV Novembre. Come ogni anno, gli ennesi non mancano a questo appuntamento, piacevole tradizione e occasione per fare una passeggiata all’aria aperta curiosando tra i tanti banchi dei venditori ambulanti.

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L’evento segna simbolicamente la chiusura degli appuntamenti estivi, anche se quest’anno, a causa delle temperature elevate, ci si sente ancora in piena estate.

Tante le persone che hanno affollato la fiera fin dalle prime ore del mattino, con un via vai costante che si è protratto fino alla sera, quando l’affluenza si è fatta più intensa.

Le bancarelle, come da tradizione, offrono prodotti di ogni genere: dall’abbigliamento agli accessori, dagli articoli per la casa ai gioielli, senza dimenticare le proposte gastronomiche che accompagnano sempre queste occasioni. Un’offerta ampia e variegata per visitatori di tutte le età, che immancabilmente si lasciano tentare da qualche acquisto.

C’è chi approfitta dell’occasione per portare a casa qualcosa di utile e chi si concede semplicemente il piacere di guardare.

Certo, un tempo questi appuntamenti avevano un valore commerciale determinante per il reperimento di merci e prodotti particolari, ma ai nostri giorni le visite alla fiera si sono trasformate soprattutto in un momento di sana socialità, non per questo meno importante.

La fiera resterà allestita fino a domenica sera, offrendo così ancora due giorni pieni a chi non avesse ancora avuto modo di visitarla, a chi volesse tornare per completare i propri acquisti o semplicemente incontrare un po’ di amici, magari quelli che non si vedono da tanto tempo.

Fabio Marino