Enna: torna la lotteria di Natale di Confcommercio

Torna anche quest’anno “Natalè – lo shopping premia te”, la lotteria di Natale organizzata da Confcommercio Caltanissetta Enna, giunta alla sua quinta edizione.

L’iniziativa, nata nel 2021 per sostenere il commercio di prossimità, prenderà il via il 27 novembre, in concomitanza con il “Black Friday”, e si concluderà il 6 gennaio 2026, coinvolgendo centinaia di attività commerciali delle province di Enna e Caltanissetta.

«Chi ogni mattina apre la propria attività in territori complessi come Enna e Caltanissetta svolge un ruolo fondamentale: illumina le strade, genera sicurezza e infonde speranza – afferma Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna -. Negli ultimi dieci anni sono troppe le attività che hanno dovuto chiudere in Italia, ma le persone continuano a desiderare centri città vivi e ricchi di servizi. Natalè nasce proprio con questo spirito: sostenere chi resta, chi resiste, chi continua a credere nelle proprie comunità.»

Il lancio dell’edizione 2025 è accompagnato da un video emozionale girato tra Enna, Caltanissetta, Piazza Armerina e Nicosia, all’interno delle attività che, con coraggio e determinazione, continuano a investire nel territorio. Protagonisti dello spot sono gli stessi commercianti: chi mostra un cardigan a una cliente, chi confeziona pasticcini, chi sistema la merce sugli scaffali, chi porge un gioiello appena acquistato. Gesti semplici, quotidiani, ma capaci di fare la differenza nella vita delle persone.

Il primo premio della lotteria sarà una Fiat Panda Hybrid. I biglietti verranno consegnati ai clienti a fronte di acquisti pari o superiori a 25 euro, fino a un massimo di 4 biglietti per scontrino.

Tra le novità di questa edizione figura l’introduzione dei premi extra per Comune: «Per ogni 10 attività aderenti di ciascun comune – spiega Prestifilippo – Confcommercio metterà in palio un buono acquisti da 100 euro da spendere proprio nell’attività in cui è stato estratto il biglietto vincente. Un modo per valorizzare ulteriormente ogni singolo negozio del territorio.»

Il secondo premio consisterà in una crociera nel Mediterraneo per due persone, mentre il terzo premio sarà un MacBook Air.

La cerimonia di estrazione finale si svolgerà il 25 gennaio 2026 al Teatro F.P. Neglia di Enna e sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Confcommercio Caltanissetta Enna.

Il regolamento completo della lotteria è consultabile sul sito ufficiale: www.confcommercio.en.it.