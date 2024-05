Enna: torna la “Giornata della Ristorazione”, giovedì la presentazione

PUBBLICITÀ

Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna la “Giornata della Ristorazione”, la manifestazione nazionale organizzata da F.I.P.E. e Confcommercio Imprese per l’Italia.

L’evento, dedicato a ristoratori, cuochi, camerieri e a tutti i protagonisti del mondo dei pubblici esercizi, rappresenta un momento speciale all’insegna dell’arte del convivio, della condivisione e dell’accoglienza.

Il tema scelto quest’anno è l’ospitalità e sono oltre 10mila i ristoranti che si sono registrati in Italia e nel mondo: nelle province di Enna e Caltanissetta sono oltre 120 ristoratori che hanno voluto aderire all’iniziativa volta a rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana.

Confcommercio Caltanissetta Enna presenterà la “Giornata della Ristorazione” in anteprima a Enna giovedì, con inizio alle ore 9.30, all’interno del prestigioso Palazzo Militello, in contemporanea al lancio nazionale che si terrà a Roma presso la Sala della Regina di palazzo Montecitorio.

Il programma prevede un dibattito, la premiazione di ristoratori e chef, in collaborazione con l’Associazione Cuochi e Pasticceri Ennesi e l’esposizione di prodotti del territorio.

L’evento è un’occasione per accendere nuovamente la luce su un settore significativo per l’economia nazionale: un momento che incarna e coltiva i valori essenziali della cultura e dello stile di vita italiano, come la convivialità, la socialità e, naturalmente, l’ospitalità. Valori che quest’anno prenderanno forma attraverso i piatti della cucina tradizionale italiana: l’edizione 2024 vedrà infatti i ristoratori aderenti proporre nei loro menu i piatti delle radici, che raccontano storie di territorio e convivialità per celebrare la ricchezza delle nostre tradizioni culturali.

La Giornata 2024 è un evento diffuso che riunirà i luoghi della ristorazione, sia in Italia che all’estero, come vere e proprie agenzie culturali del territorio dove onorare il rito più antico dell’uomo: l’arte del convivio.

I ristoranti che intendono aderire possono ancora farlo registrandosi sulla apposita piattaforma realizzata dalla FIPE: https://giornatadellaristorazione.com/adesione/.

In occasione dell’appuntamento del 18 maggio, Fipe promuoverà un’iniziativa di charity a favore di Caritas Italiana.

Durante la manifestazione di presentazione della giornata, giovedì 16 maggio, sarà consegnata al vincitore l’autovettura, primo premio della lotteria Natalè.