Enna: torna in scena “Rita da Cascia – Il Musical”, a luglio appuntamento a Cascia

Domenica 23 marzo alle ore 19:30, al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, torna in scena a grande richiesta lo spettacolo “Rita da Cascia – Il Musical”.

Sul palco, 36 artisti tra cantanti, attori e ballerini, supportati da uno staff tecnico di 8 persone dietro le quinte, con l’obiettivo di diffondere il messaggio di perdono, amore e speranza che Santa Rita ha lasciato alle generazioni future.

Il regista Rosario Primavera ha rivisitato il musical, già spettacolare di per sé, introducendo nuovi protagonisti, nuove scene e nuove canzoni.

“Rita da Cascia – Il Musical” è un progetto nato per volontà di otto amici, legati da un’amicizia profonda e sincera, come segno di gratitudine per una grazia ricevuta. Un’idea che è stata sposata e condivisa da tutti i soci, con la speranza di portare un giorno il musical davanti alla Santa dei casi impossibili.

E questo sogno diventerà realtà: Gli Eclettici Associazione Spettacoli ETS si esibiranno infatti a Cascia, sul sagrato della Basilica di Santa Rita, sabato 26 luglio.