Enna, torna il torneo di tiro con l’arco storico

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Nel fine settimana successivo ai festeggiamenti in onore della Patrona di Enna, Maria SS. della Visitazione, la città ospiterà per il dodicesimo anno consecutivo arcieri provenienti da diverse regioni italiane per un appuntamento dedicato al tiro con l’arco tradizionale e alla rievocazione storica.

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L’evento è inserito nel Campionato Nazionale organizzato dalla FITAST-FITARCO in collaborazione con la Compagnia Arcieri del Castello di Enna. Le competizioni si svolgeranno lungo un percorso che attraverserà il centro storico cittadino e l’area del Castello di Lombardia, coinvolgendo gli atleti in prove di precisione, concentrazione e abilità tecnica.

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Il programma prenderà il via venerdì 3 luglio alle 18:30 al Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, con la cerimonia di investitura dei nuovi membri della Compagnia Arcieri del Castello di Enna.

Sabato 4 luglio alle 18:30, ai piedi della scalinata del Duomo, si svolgerà il VI Trofeo “Regnum Siciliae”. Gli arcieri, in abiti medievali, formeranno squadre composte da tre rappresentanti per ciascuna città partecipante. Attraverso un sorteggio, ogni squadra sarà abbinata a uno degli antichi quartieri di Enna e concorrerà sia per il Trofeo “Regnum Siciliae” sia per il VI Palio degli Antichi Quartieri.

Domenica 5 luglio l’appuntamento si sposterà al Castello di Lombardia. Il raduno dei partecipanti in costume medievale è previsto alle 8:30, mentre l’inizio della gara è fissato alle 9:00. All’interno delle mura del castello si svolgerà il XII Torneo Maria SS. della Visitazione, competizione all’aperto articolata su 20 piazzole, secondo quanto previsto dal Regolamento Sportivo FITAST 2026.