Enna: torna il Premio nazionale di pittura Paolo Vetri

Anche quest’anno apre i battenti, accresciuto e arricchito, il Premio Nazionale di Pittura “Paolo Vetri” – IV edizione 2025, organizzato dall’associazione culturale ennese Libri&Altrove, dal 9 al 14 settembre presso l’Urban center di Enna, col patrocinio del Comune e con il sostegno della Confartigianato Imprese Enna.

Ben sessanta i partecipanti al premio, che con la loro opera pittorica si contenderanno i tre trofei della giuria tecnica, il Premio Speciale della Giuria d’Onore, il Premio Rocco Lombardo, il Premio Giovani del Cral Unicredit Ct-Sr-En, il nuovo premio Donna nell’arte messo a disposizione da Modè Store -Tomasello Group di Enna. Le giurie sono costituite da nomi illustri dell’arte contemporanea italiana e da personalità del teatro, del cinema, del giornalismo, della conservazione museale.

Una esposizione con cinque elaborati pittorici sarà dedicata all'”artista ospite”, l’ennese Francesco Lodato (1881-1961), di cui Pippo Lombardo ha curato una breve biografia che sarà presentata il giorno dell’inaugurazione. Il vincitore dell’edizione del 2024, Antonio Mazzara, esporrà una sua opera inedita.

Saranno sei giorni dedicati non solo all’arte pittorica, ma come sempre a eventi collaterali pomeridiani che arricchiscono la manifestazione culturale con una serata esclusiva per Paolo Vetri e il ritrovamento di una sua nuova opera, a cura della conservatrice e restauratrice di beni culturali, dott.ssa Raffaella Greca; una serata musicale a cura dell’associazione culturale Salone della musica con la presenza del M.stro Mauro Schembri e Ensemble a pizzico del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta che eseguiranno musiche dell’Ottocento; una serata letteraria curata dall’Associazione Dante Alighieri – Comitato di Enna con “Virdimura”, ultimo romanzo di Simona Lo Iacono con cui dialogheranno la prof.ssa Loredana Trovato dell’Università di Messina e il prof. Pietro Colletta dell’Università di Palermo e, per finire, una serata di teatro con la Compagnia teatrale Contoli Di Dio impegnata in una “Lettura a più voci”.

Il 14 sarà la sera della premiazione.

L’ingresso è gratuito e fino a esaurimento posti. Gli orari di apertura al pubblico: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.