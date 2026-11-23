Enna, torna il FINC Festival: sei giorni dedicati all’arte del clown e alla clownterapia

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Dal 15 al 20 dicembre 2026 Enna ospiterà la quinta edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown, che quest’anno avrà come tema «Clown Legend». Sei giorni di spettacoli, incontri, laboratori e iniziative culturali dedicati all’arte del clown, con la partecipazione di artisti e compagnie italiani e internazionali.

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Tra gli appuntamenti principali figurano il debutto in Italia della compagnia ucraina Mimirichi, che porterà in scena Paper World, e la prima nazionale di Spaghetti Hamlet, spettacolo scritto e interpretato da Sean Ruby. Ospite del festival sarà anche Michael Christensen, tra i pionieri della clownterapia moderna, che terrà una masterclass e un workshop dedicati a questa pratica.

Il programma comprenderà inoltre iniziative dedicate alla storia dell’arte del clown, con omaggi a Max Linder e Joseph Grimaldi, la presentazione del Manifesto del Nouveau Clown e la proposta di istituire una Giornata mondiale dell’Arte del Clown.

Ideato e organizzato da Theatre Degart, impresa culturale e creativa fondata e diretta da Daniele Segalin e Graziana Parisi, il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune di Enna.

Il tema scelto per questa edizione, Clown Legend, intende mettere in relazione la storia e l’evoluzione dell’arte del clown con le sue espressioni contemporanee, attraverso spettacoli che spaziano dalla pantomima alla comicità fisica e visuale, dal teatro al circo, dalla musica alla danza. Particolare attenzione sarà riservata anche alla formazione e al confronto tra artisti di generazioni diverse.

La programmazione prenderà il via martedì 15 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro F.P. Neglia, con Open, serata di presentazione del festival a cura di Theatre Degart, a ingresso gratuito con prenotazione.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figura il debutto assoluto in Italia dei Mimirichi, compagnia ucraina di teatro comico e pantomima fondata a Kyiv nel 1988, che in quasi quarant’anni di attività ha portato i propri spettacoli in oltre 45 Paesi. Venerdì 18 dicembre alle ore 20.30, al Teatro F.P. Neglia, la compagnia presenterà in prima nazionale Paper World, uno spettacolo nel quale la carta diventa protagonista di un universo di trasformazioni, sorprese e situazioni comiche. Attraverso il gioco con gli oggetti, la comicità fisica e il coinvolgimento degli spettatori, i Mimirichi danno vita a un linguaggio scenico senza parole, capace di superare le barriere linguistiche e rivolgersi a pubblici di culture e generazioni differenti.

Nella stessa giornata, alle ore 16 al Teatro F.P. Neglia, sarà presentato in prima nazionale anche Spaghetti Hamlet, spettacolo scritto e interpretato da Sean Ruby, attore e drammaturgo con oltre venticinque anni di esperienza. Ruby affronta uno dei testi più celebri di William Shakespeare trasformando la tragedia di Amleto, con i suoi intrighi di potere, tradimenti e vendette, in un racconto senza parole dal tono leggero e giocoso. Attraverso il teatro fisico e la comicità visuale, Spaghetti Hamlet propone una lettura originale del dramma shakespeariano, accessibile anche alle nuove generazioni. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 7 anni.

Uno degli ospiti di maggiore rilievo sarà Michael Christensen, artista statunitense considerato tra i pionieri della clownterapia moderna. Artista, regista e cofondatore del Big Apple Circus di New York, nel 1986 Christensen ha creato la Big Apple Circus Clown Care Unit, considerata il primo programma strutturato e professionale di clown in ospedale al mondo. La sua esperienza ha rappresentato un punto di riferimento per la diffusione della clownterapia a livello internazionale, contribuendo a far riconoscere il clown non soltanto come figura dello spettacolo, ma anche come presenza capace di generare incontro, ascolto e benessere.

A Enna Christensen sarà protagonista di due appuntamenti formativi, entrambi alla Casa di Giufà. Sabato 19 dicembre, dalle ore 15 alle 18, condurrà la masterclass “L’origine della clownterapia”, dedicata alla nascita e allo sviluppo di questa pratica artistica e relazionale. Domenica 20 dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, guiderà il workshop “Pratica di clownterapia”, un percorso di approfondimento pratico sul valore umano e relazionale dell’Arte del Clown. Per entrambi gli appuntamenti è prevista l’iscrizione obbligatoria e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Il programma di Enna dedica particolare attenzione alla storia della comicità attraverso iniziative che rendono omaggio a due figure fondamentali: Max Linder e Joseph Grimaldi. Mercoledì 16 dicembre alle ore 20.30, al Teatro F.P. Neglia, in occasione dell’anniversario della nascita di Max Linder, sarà proiettato Le Roi du Cirque (1925), ultimo film del grande artista francese, considerato uno dei pionieri della comicità cinematografica. La proiezione sarà accompagnata dal pianoforte dal vivo del maestro Marco Patti, recuperando la dimensione dello spettacolo cinematografico muto e offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire il linguaggio comico di un artista che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della comicità sul grande schermo. All’omaggio si affiancherà MAX!, spettacolo di Theatre Degart dedicato alla figura e all’eredità artistica di Linder, proposto nell’ambito di FINC Young, il 16 e il 17 dicembre al Teatro F.P. Neglia per le scuole secondarie.

Particolare significato avrà anche venerdì 18 dicembre, anniversario della nascita di Joseph Grimaldi, considerato il padre del clown moderno. Alle ore 20.00 – Teatro F.P.Neglia, prima dello spettacolo il festival presenterà la proposta di istituire una Giornata mondiale dell’Arte del Clown, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza di un’arte che attraversa culture, generazioni e tradizioni differenti.

Nella stessa occasione sarà presentato ufficialmente il Manifesto del Nouveau Clown, momento di riflessione sull’identità e sulle prospettive future di questa forma di espressione artistica.

Il programma artistico del FINC Festival a Enna propone anche spettacoli che esplorano le diverse possibilità espressive dell’Arte del Clown, attraverso l’incontro con il circo, la musica, la danza e il teatro fisico.

Giovedì 17 dicembre alle ore 20.30, al Teatro F.P. Neglia, sarà protagonista Luigi Ciotta con Tutti in valigia, spettacolo di circo teatro ambientato negli anni Trenta, in un immaginario albergo popolato da clienti e vecchie valigie. Tra teatro fisico, clown e abilità circensi, un bizzarro facchino affronta una travolgente ed esilarante lotta contro il caos. Nato a Palermo, Ciotta è un artista formatosi nel teatro fisico e nel circo contemporaneo, che dal 2005 porta i propri spettacoli nei festival internazionali in Europa, Asia e Medio Oriente.

Sabato 19 dicembre alle ore 20.30, alla Casa di Giufà, sarà la volta di Cadou, spettacolo della compagnia Labirion Officine Trasversali, con Sharon Tomberli e la regia di Sofia Guidi. Protagonista è un clown tenero e malinconico, impegnato ogni giorno a preparare e spedire pacchi destinati agli altri, senza aver mai ricevuto un regalo. Attraverso clownerie, tip tap, giocoleria, teatro nero e body percussion, lo spettacolo racconta con leggerezza e poesia il desiderio di sottrarsi a una quotidianità scandita soltanto dai doveri, riscoprendo il valore del gioco e della sorpresa. La produzione, realizzata con il supporto di PAV e il tutoraggio artistico del clown e regista brasiliano Ricardo Puccetti, rappresenta una delle proposte Under 35 presenti nel programma.

La giornata conclusiva di domenica 20 dicembre proporrà due spettacoli che mettono in relazione differenti generazioni artistiche. Alle ore 16, al Teatro F.P. Neglia, Marilù D’Andria e Chiara Abbà presenteranno in anteprima nazionale Il tempo di un tramonto, una creazione Under 35 prodotta dalla Compagnia Nando e Maila, in coproduzione con il Colectivo Mujeres Creadoras della Spagna. Una tinozza colma d’acqua diventa il contrappeso di acrobazie sospese nell’aria e, al tempo stesso, un originale elemento scenografico e musicale. Attraverso acrodanza, danza aerea e musica dal vivo, le due giovani artiste costruiscono un dialogo intimo e senza parole, nel quale riaffiorano i giochi dell’infanzia e il tramonto diventa metafora del passaggio all’età adulta. Marilù D’Andria, artista di circo, acrobata e musicista, è figlia d’arte di Nando e Maila, mentre Chiara Abbà, specializzata nelle discipline aeree, si è diplomata alla FLIC Scuola di Circo di Torino. Alle ore 20.30, sempre al Teatro F.P. Neglia, saranno invece Nando e Maila a portare in scena Sonata per tubi, spettacolo che unisce musica, teatro e circo contemporaneo attraverso un originale gioco scenico nel quale oggetti quotidiani si trasformano in strumenti musicali. I due appuntamenti rappresentano un esempio concreto del dialogo tra generazioni artistiche che caratterizza il tema Clown Legend: da una parte la ricerca e la creatività delle giovani interpreti, dall’altra l’esperienza di una compagnia affermata, impegnata anche nel sostegno alle nuove produzioni.

Accanto agli spettacoli serali, il FINC Festival dedica particolare attenzione alle nuove generazioni attraverso FINC Young, il programma rivolto alle scuole, ai bambini e ai ragazzi. Martedì 15 dicembre alle ore 10, al Teatro F.P. Neglia, Theatre Degart presenterà Faboo, spettacolo in matinée destinato alle scuole dell’infanzia e primarie. Il programma per le scuole proseguirà mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre alle ore 10, con MAX!, lo spettacolo dedicato a Max Linder.

Sono previsti inoltre due laboratori di teatro fisico curati da Theatre Degart, entrambi al Teatro F.P. Neglia e con partecipazione gratuita previa iscrizione. Mercoledì 16 dicembre, dalle ore 16 alle 18, il laboratorio sarà rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni; giovedì 17 dicembre, nello stesso orario, l’attività sarà dedicata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Le iniziative offriranno ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi ai linguaggi del teatro fisico e dell’espressione corporea, contribuendo a rafforzare il rapporto tra il festival e le nuove generazioni.

Il festival propone appuntamenti con differenti modalità di accesso, affiancando agli spettacoli a pagamento iniziative gratuite e attività dedicate alle scuole. La proiezione di Le Roi du Cirque sarà gratuita con prenotazione, mentre per i laboratori di teatro fisico è prevista l’iscrizione gratuita. La masterclass e il workshop di Michael Christensen richiedono l’iscrizione obbligatoria. Per gli spettacoli a pagamento, i biglietti partiranno da 3 euro per Tutti in valigia, Cadou e Il tempo di un tramonto, da 5 euro per Spaghetti Hamlet e Sonata per tubi e da 7 euro per Paper World dei Mimirichi.

Il programma completo, le informazioni aggiornate e le modalità di prenotazione e acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del FINC Festival: fincfestival.com.