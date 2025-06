Enna, torna il Capodanno Estivo: l’1 luglio a Borgo Cascino con Paoletta e Radio Italia

PUBBLICITÀ

Torna ad Enna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: l’8ª edizione del Capodanno Estivo, l’evento organizzato da TPR Organizzazioni e promosso da Radio Italia. L’appuntamento è per lunedì 1° luglio nello storico Borgo Cascino.

Protagonista di quest’anno sarà il format nazionale “Radio Italia Party con Paoletta – La musica italiana che si balla e si canta”, già protagonista in molte piazze italiane. Un’esplosione di divertimento dove la musica italiana, remixata dai migliori producer, si trasforma nella colonna sonora di una festa travolgente. Il pubblico vivrà un viaggio tra le hit più amate del momento, cariche di energia, emozioni e voglia di ballare.

A guidare il pubblico sarà Paoletta di Radio Italia, con la sua voce inconfondibile e la sua carica travolgente. Ad aprire la serata sarà la band Isteresi, seguiti da DJ Simone D.S., dai DJ resident Antonello Cardillo, Luca D’Anca, Mattia TMB, Pauljey e dalla voce di Saro DM. Una lunga notte di musica no-stop, effetti speciali e atmosfere uniche. Ma le sorprese non finiscono qui: la direzione artistica firmata Max Busa, in sinergia con Sonik, promette altri momenti speciali ancora top secret.

«Uno staff composto da oltre cento figure professionali. Un evento fatto da ennesi per gli ennesi. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza straordinaria grazie alla collaborazione di una squadra affiatata – afferma Giuseppe Salvaggio, organizzatore dell’evento -. Un ringraziamento speciale va agli imprenditori che sostengono questa grande festa e ai nostri Partner Ufficiali senza i quali non saremmo riusciti nemmeno a immaginare tutto questo: Ristorante Garden, ME.AN Costruzioni, CIPAE, Fai da Te del Gruppo Savoca, Modè Store, Renault Autoservice, Over srl, Prosit – Di Pietro 3.0, OpenCopysat, Di Dio Store, Il Solco Management e Hotel Sicilia».

Salvaggio sottolinea anche il ruolo chiave delle istituzioni: «Fondamentale è stato anche il supporto istituzionale del Sindaco del Comune di Enna per la concessione del suolo, rappresentato in questa occasione dall’Assessore Mirko Milano, nonché dai Consiglieri Giuseppe Trovato e Francesco Di Venti, che si sono prontamente messi a disposizione per garantire la riuscita dell’evento. Desidero inoltre ringraziare l’ing. Paolo Vicari per la documentazione tecnica, l’Ente Corpo Volontari della Protezione Civile di Enna per il piano sicurezza, e le famiglie residenti del borgo, in particolare le famiglie Colombo e Spitaleri, per la loro calorosa ospitalità».

L’evento inizierà alle 22:30. L’accesso sarà consentito solo dal lato principale di Borgo Cascino e esclusivamente a chi è in possesso di prevendita o invito personale. È previsto un parcheggio sottostante con servizio navetta fino all’ingresso del borgo. I biglietti non saranno acquistabili al botteghino, ma solo in prevendita, fino al raggiungimento della capienza autorizzata.

Per info e prevendite contattare l’organizzazione tramite i canali ufficiali.