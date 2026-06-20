Enna, torna “Fai il pieno di salute”: screening gratuiti e donazioni in piazza Duomo

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Domenica 21 giugno si svolgerà la dodicesima edizione di “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, la manifestazione promossa ogni anno dall’Avis Comunale di Enna, con il patrocinio del Comune di Enna, dell’ASP di Enna e l’importante collaborazione della Confraternita Maria Santissima della Visitazione. L’iniziativa si inserisce nel programma dei festeggiamenti dedicati alla Patrona Maria Santissima della Visitazione.

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Da anni la manifestazione rappresenta un importante momento di incontro tra associazioni, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione della salute e promozione del volontariato.

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Dalle 8:00 alle 13:00, in piazza saranno presenti numerose realtà associative impegnate nella tutela della salute che offriranno gratuitamente attività di screening e informazione sanitaria. Tra queste l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la Lilt e diverse associazioni appartenenti al Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Enna.

L’Avis Comunale di Enna, attraverso l’autoemoteca, consentirà ai cittadini di effettuare donazioni e predonazioni di sangue. Un gesto semplice ma fondamentale, soprattutto durante il periodo estivo, quando il numero delle donazioni tende fisiologicamente a diminuire mentre il fabbisogno di sangue negli ospedali rimane costante.

La manifestazione proseguirà in serata con un appuntamento all’insegna della musica e della condivisione. Alle ore 21:00, sempre in piazza Duomo, si terrà l’esibizione della Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna e del Coro degli Erei, diretti dal maestro Carmelo Capizzi. A presentare sarà Elisa Di Dio, che accompagnerà il pubblico in un momento di spettacolo e aggregazione pensato per celebrare i valori della solidarietà, dell’impegno civico e della partecipazione. «“Fai il pieno di salute. Donare è benessere” si conferma – sottolinea la presidente dell’Avis comunale di Enna, Maria Elena Spalletta – un appuntamento capace di unire prevenzione, informazione, cultura e solidarietà, coinvolgendo l’intera comunità in una giornata dedicata al benessere collettivo. La prevenzione rappresenta il primo strumento per prendersi cura della propria salute, mentre la donazione del sangue è un gesto concreto di responsabilità e generosità verso gli altri. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione, a sottoporsi agli screening gratuiti e, per chi può, a donare il sangue. Ogni donazione può fare la differenza e contribuire a salvare delle vite.»