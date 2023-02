Enna: torna alla Galleria Civica il carnevale solidale

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna il Carnevale solidale ennese, organizzato dall’associazione “Il Solco” in collaborazione con il Comune di Enna. In programma una giornata di festa martedì 21 Febbraio dalle ore 17 presso lo Spe (Galleria Civica) per il divertimento di bambini e famiglie tra maschere, coriandoli, laboratori di trucco, animazione, just dance e stand fotografico. Quest’anno il ricavato della vendita dei gadget carnevaleschi sarà destinano all’associazione Vespa Club.

“Il carnevale – afferma il presidente dell’associazione Il Solco Salvatore Astorina – è un modo per tornare ad essere felici insieme dopo questi anni difficili. Ci eravamo lasciati proprio tre anni fa, siamo contenti di ripartire anche se le riduzioni delle risorse comunali non ci hanno consentito di potete organizzare la sfilata accompagnata dai carri. Ringrazio, infine, oltre al Comune, l’associazione Happy Smile, la Joker animation, Picafoto ed Euroform per la collaborazione, partner ormai consolidati del carnevale solidale”.