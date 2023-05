Enna: torna al Teatro Garibaldi “Rita da Cascia, il Musical”

Ritorna in scena domani, domenica 21 maggio, al Teatro Garibaldi di Enna “Rita da Cascia, il Musical”, a cura de “Gli Eclettici Associazione Spettacoli Ets”. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 19, è organizzato dall’Associazione di volontariato The Grace e contribuirà a sostenere i progetti di accoglienza e integrazione di Casa Àncora a Palermo.

Il musical è ispirato alla vita di Rita, conosciuta come la Santa delle cause impossibili. Il regista, Rosario Primavera, nella sua visione romanzata, cercando di essere fedele alla storia quanto più possibile, porterà lo spettatore a rivivere la vita della Santa, con immaginazione e fantasia, attraverso giochi di luci, colori, coreografie, musiche e canzoni, trasformando sicuramente una storia conosciuta da molti in uno spettacolo difficile da dimenticare.