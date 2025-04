Enna: torna a giugno lo Yoga Day Festival

PUBBLICITÀ

Torna per il terzo anno consecutivo ad Enna lo Yoga Day Festival, organizzato dal Centro Studi YoDanza con la direzione artistica di Valentina D’Angelo, direzione amministrativa e web di Carmen Contino e direzione di produzione di Cristiana De Luca. Il festival si terrà sabato 21 giugno in un’area esclusiva e verde della città, pensata per offrire il massimo del comfort e permettere a praticanti, appassionati, ma anche curiosi e famiglie con bambini, di vivere una giornata rigenerante di crescita e di scoperta.

La data dello Yoga Day Festival 2025 quest’anno si celebra nella Giornata Internazionale dello Yoga, in concomitanza alle manifestazioni che si tengono nel resto del mondo. Questo spirito di unione, esteso nella visione delle organizzatrici a tutte le discipline olistiche, rappresenta una straordinaria occasione di incontro e di connessione in una visione che considera l’essere umano nell’interezza delle sue dimensioni.

L’evento è dunque un contenitore in evoluzione di un settore professionale che riesce a rispondere a bisogni profondi come benessere, equilibrio, radicamento, comunicazione autentica, solidarietà, sicurezza, ispirazione.

Quest’anno ospiti di livello regionale, nazionale ed internazionale animeranno l’appuntamento. Il programma permetterà di spaziare in base alle proprie preferenze tra lezioni magistrali di diversi stili di yoga, feldenkrais, tai chi, bioenergetica e acroyoga; workshop sensoriali, espressivi e con metodologia naturetherapy; mindfulness, training immaginativi, consulenze dedicate al benessere abitativo, alla psicologia del colore, all’evoluzione interiore dell’individuo; conferenze per il benessere, la crescita personale e imprenditoriale; e ancora, massaggi fisici, energetici, emozionali, trattamenti shiatsu, trattamenti naturopatici, riflessologia plantare e molto altro, secondo una visione artistica ed olistica pensata per accendere scintille.

La location che ospiterà l’evento dalle 8.00 alle 22.00 sarà Villa Pastorelli a Pergusa. Saranno presenti un’area dedicata ai bambini, ottima cucina vegetale e in stile “street food”, un’area stand dedicata ad artigianato, sostenibilità e creativi. Infine quest’anno un concerto, musica e divertimento, ma anche il tema del viaggio. Al Festival saranno presenti monaci delle tradizioni orientali, che porteranno il tema del viaggio, interiore e nel mondo.