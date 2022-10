Enna: togliere un cucciolo dalla strada è reato?

Come si “combatte” il randagismo a Enna? Una storia emblematica lo chiarisce bene.

L’otto luglio di quest’anno, durante la Giornata della Salute organizzata dal Comitato San Tommaso, partecipa naturalmente anche l’Asp di Enna con specialisti di più branche, tra cui il responsabile della clinica veterinaria pubblica inaugurata a marzo, Domenico Lodico.

Una giovane donna innamorata del suo nuovo cucciolo, un trovatello bisognoso di attenzioni e cure, si presenta per aderire all’iniziativa: dichiarare e microchippare il piccolo. La ragazza è però ignara del fatto che l’Asp non dialoga con il Comune di Enna e l’assessorato di competenza per giunta, nel 2018, con un’ordinanza impedisce ai cittadini di prelevare (quindi salvare) i cani sul territorio senza prima denunciarli alla Polizia Municipale e, quindi, garantirgli un periodo obbligatorio di “detenzione” in canile. Diversamente la multa è garantita.

Risultato? Dopo tre mesi alla donna che aveva adottato il cane è stata notificata una sanzione amministrativa alias multa. Reato? Togliere un cucciolo dalla strada, salvarlo da morte certa, evitare allo stesso comune – che spende più di 400 mila euro per una convenzione con un canile di Caltanissetta – di investire ulteriori soldi.

Dunque il randagismo non si combatte sensibilizzando la popolazione invitandola a adottare sul territorio, microchippare e soprattutto sterilizzare i futuri cani patronali, ma perseguendoli, quindi, scoraggiandoli ad aprire le proprie case agli animali.

Una comunità che collabora farebbe risparmiare alle tasche del Comune, un assessorato che dialoga con il servizio veterinario dell’Asp e viceversa faciliterebbero le sterilizzazioni e quindi metterebbero un freno al proliferare dei cani vaganti.

Quindi quella che doveva essere una bella iniziativa si trasforma in una trappola bella e buona. Ma questo non è tutto. I cittadini del capoluogo e le associazioni animaliste annesse non possono far uso della prima clinica veterinaria a carattere pubblico, sì sembra uno scherzo ma non lo è.

Angela Montalto