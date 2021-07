Enna. Tiro con l’arco, trofeo Maria SS. della Visitazione: ecco la classifica finale

Tutto bene quel che finisce bene anzi benissimo. Perché l’edizione 2021, la prima post Covid, del VII Trofeo Maria Santissima della Visitazione e del Palio degli Antichi Quartieri Maria Santissima della Visitazione di arco storico organizzate entrambe dalla Compagnia Arcieri del Castello si è rivelata un grande successo.

Nello scorso fine settimana, infatti, un centinaio di arcieri in rappresentanza di 16 squadre provenienti da tutta Italia hanno riportato indietro nel tempo la città di Enna. Sia nel pomeriggio del sabato quando la gara per il Palio si è tenuta sulla centralissima piazza VI Dicembre che nella mattina di domenica con lo svolgimento del Trofeo Maria Santissima della Visitazione valevole come prova del Campionato Italiano Fitast e che ha visto come splendida location il piazzale delle Vettovaglie del Castello di Lombardia.

Una organizzazione perfetta quella dell’Associazione Arcieri del Castello molto apprezzata dagli ospiti arrivati a Enna e che sono rimasti anche molto soddisfatti dell’accoglienza e dei servizi loro offerti come conferma il presidente dell’Associazione ennese Gaetano Campisi.

“Tanta fatica e tanti i sacrifici, ma completamente ripagati dal successo ottenuto. 16 squadre partecipanti da altrettanti città italiane hanno reso, per due giorni, Enna il polo dell’arceria italiana. Un risultato che ci inorgoglisce, anche perché grazie a questa manifestazione che cresce anno dopo anno si è arrivati all’importante suggello di sabato 3 luglio con la ratifica del gemellaggio tra la nostra città e Todi e che potrebbe portare ad interessanti risvolti economici e turistici in futuro. Un grazie a tutti coloro che ci hanno collaborato e supportato dal Comune di Enna, alla Pro Loco, all’Officina Medievale all’Associazione Culturale Laberna, all’Istituto Tecnico Agrario Lincoln e tanti altri ancora. Adesso ci prendiamo una piccola pausa di meritato riposo ma subito dopo al lavoro per iniziare sin da adesso a programmare la prossima edizione che vogliamo che da un punto di vista numerico sia ancora più importante”.

Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, questa di seguito la classifica a squadre in base alle specialità. FOGGIA STORICA: Arcieri Fabriano, Compagnia Arcieri del Castello, Fitast 2021; STORICO: Acus Tuder; TRADIZIONALE: Arcus Tuder, Arcieri Cagli, Fitast 2021, Arcieri del Castello.

Per quanto riguarda, invece, la Compagnia Arcieri del Castello: categoria Pueri 1° posto per Andrea Estero, 2° posto per Stefano Tilaro e 3° posto per Cesare Alaimo; 3° posto nella Categoria Madonne Arco foggia storica per Marianna Mazza; 3° posto nella Categoria Messeri foggia storica per Gaetano Savoca; 2° posto a squadre categoria Messeri arco foggia storica.