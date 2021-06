Enna: tiro con l’arco, il 3 e 4 luglio il trofeo Maria Santissima della Visitazione

Sono 7 i quartieri individuati attraverso una ricostruzione storica da parte dell’esperto Giuseppe Amato che saranno coinvolti nella partecipazione al trofeo di Arco Storico, organizzato dalla Compagnia degli Arcieri del Castello presieduto da Gaetano Campisi, che si terrà a Enna il prossimo 3 e 4 luglio. Si tratta di Fundrisi, San Tommaso, Sant’Onofrio, Popolo, Chiazza, Valverde San Pietro e Castello Regio. Questi saranno rappresentati da un numero di arcieri ancora da definire e provenienti da tutta Italia che nel pomeriggio di sabato in piazza VI dicembre daranno vita al Trofeo Regnum Siciliae ed al Palio degli Antichi Quartieri “Maria Santissima della Visitazione”.

Nella mattina di domenica, invece, al Castello di Lombardia la prova del Campionato Italiano di Arco Storico Fitast-Aics.

Il comitato organizzatore dell’evento della Compagnia Arcieri del Castello è già al lavoro per non lasciare nulla al caso e cercare di rendere più piacevole possibile la permanenza a Enna dei circa 150 arcieri che arriveranno da tutta Italia.

Sabato 3 luglio alle 10,30 è prevista la cerimonia di suggello del gemellaggio tra le città di Enna e Todi presso la sala della Torre di Federico. Sarà presente il sindaco della cittadina umbra Antonio Rugiano, il suo vice, gli assessori al Bilancio e Cultura ed un consigliere sia comunale che regionale della regione Umbria. Alle 11 la Lectio del Dott. Filippo Orsini, direttore dell’archivio storico di Todi, su “Todi dagli albori ai nostri giorni”, introduzione a cura del Prof. Giuseppe Maria Amato. Alle 18 l’accreditamento di arcieri e squadre partecipanti al I Trofeo “Regnum Siciliae” e al I Palio degli Antichi Quartieri “Maria SS. Della Visitazione”. Alle 19 in Piazza VI Dicembre, inizio I Trofeo “Regnum Siciliae” e I Palio degli Antichi Quartieri “Maria SS. Della Visitazione”.

Previsto un servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio di villa Farina a piazza Scelfo dalle 17 sino alla fine della manifestazione, mentre sarà chiuso al traffico veicolare il centro cittadino. Collaborerà per l’organizzazione l’Associazione “Officina Medievale” di Enna di Ivana Antinoro.

Domenica 4 luglio invece dalle 8 gli arcieri si ritroveranno presso il Castello di Lombardia. Alle 9 la benedizione degli Arcieri ed inizio Torneo “VII Trofeo Maria SS della Visitazione”, Campionato Nazionale FITAST-AICS di tiro con l’arco storico. Alle 13 la fine del torneo mentre alle 15 le premiazioni. I trofei sia per il torneo Regnum Siciliae individuale che quello per la squadra che avrà totalizzato il maggiore numero di punti sono stati donati dai maestri artigiani e dirigenti Cna del legno Angelo Scalzo e del vetro Salvatore Giunta.

Il comitato organizzare è disponibile a stipulare convenzioni attività ricettive e della ristorazione in città, in particolare della zona del centro, per i tre giorni dell’evento.