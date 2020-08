Enna. Timpanaro (Pd): “Solo un esiguo contributo ai commercianti”

Pubblichiamo nota stampa del capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Enna Paolo Timpanaro.

“Il consiglio comunale celebrato ieri ha sancito in modo inequivocabile la strategia politico-elettorale perpetuata dall’amministrazione Dipietro e dai consiglieri che la sostengono, una strategia intrisa di slogan, proclami e mistificazioni che rischia di danneggiare pesantemente la città. La manovra finanziaria approntata dal Sindaco, si è sostanziata di fatto con un esiguo contributo da destinare ai commercianti che si aggira attorno a 700 € per impresa, un importo che sicuramente giova ma che nei fatti non risolve alcun problema. Dopo mesi e mesi di incontri con commercianti, imprese ed associazioni di categoria a cui sono stati promessi corposi finanziamenti il risultato è stato sempre lo stesso: ovvero promesse e rinvii. Dal canto nostro, in questi mesi abbiamo cercato di avanzare delle proposte che l’amministrazione ha puntualmente bocciato e che, in primis, riguardavano l’esenzione dei tributi per l’anno 2020, l’erogazione di un corposo contributo alle imprese pari a 2 milioni di € da attingere dal bilancio di previsione e dal consuntivo, ivi compresa Agenda Urbana, ed infine ha respinto la proposta di aumento del fondo per le imprese pari a 177.000 €. Con grande rammarico affermiamo che al di là delle enunciazioni di principio l’amministrazione comunale a cui organicamente si è unita anche la Lega ha perso l’occasione per dare ristoro ed ossigeno al nostro tessuto economico, preferendo assegnare contributi ben più corposi ad associazioni come la Pro Loco o la Protezione Civile, i quali, seppur svolgendo nobili attività di volontariato, non hanno subito danni derivanti dalla pandemia. Si poteva e si doveva fare di più visti i tempi risicati, e con l’indizione dei comizi elettorali, purtroppo, non sarà più possibile erogare altre somme così come dichiarato dal primo cittadino, in quanto il consiglio comunale non potrà più riunirsi a norma di legge”.