Enna, “The Wonder”: proiezione con i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

PUBBLICITÀ

Lunedì 15 giugno, alle ore 21, il Garage Arts Platform di Enna Bassa ospiterà la proiezione speciale di “The Wonder – Il giorno in cui ho perduto me stessa”, il nuovo film documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita dedicato al valore della meraviglia.

PUBBLICITÀ

Il documentario intreccia le voci e le visioni di sette grandi autrici: le poetesse Chandra Candiani e Roberta Dapunt, le scrittrici Barbara Alberti e Susanna Tamaro, l’artista Claudia Fabris, la teologa Antonietta Potente e l’orientalista Grazia Marchianò.

PUBBLICITÀ

Per l’occasione saranno presenti in sala i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, che interverranno al termine della proiezione per un dibattito aperto al pubblico.

L’ingresso è libero con tessera Garage 2025/2026.

L’evento rientra nella programmazione “The Wonder – Sicilia Tour 2026”, un ciclo regionale di proiezioni speciali e dibattiti organizzato da Arte Senza Fine, con il contributo dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.