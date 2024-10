Enna: terzo appuntamento con “Documentaria On The Road”

PUBBLICITÀ

Martedì si svolge a Enna l’ultima giornata della rassegna “Documentaria On The Road” dedicata al cinema documentario d’autore, in collaborazione con Documentaria Festival del cinema documentario di Noto, il Garage Arts Platform e l’Università Kore di Enna – Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, con il patrocinio del Comune. La rassegna è incentrata sul tema delle migrazioni.

Alle ore 15 si terrà presso l’Auditorium Pettinato della Kore la proiezione e l’incontro dedicato agli studenti con Marzia Toscano, regista insieme a Davide Rizzo di “After The Bridge” (2023, 65 min.). Si collegherà per l’occasione da Noto anche Joshua Wahlen, regista e tra gli organizzatori del Festival Documentaria. L’incontro è moderato da Andrea Rabbito, professore ordinario di cinema, fotografia e televisione, in compagnia dei fondatori di Garage Arts Platform Mario Margani, Claudio Renna e Lisa Bjelogrlic.

Alle 19:30 si terrà invece in Garage (via Leonardo da Vinci 2, ingresso 5/3 euro con tessera) l’incontro e la proiezione di “After The Bridge”, seguita da cena sociale in collaborazione con il locale mulino e pastificio bio Convegno Di Marte.

“After The Bridge” è incentrato sulla storia di Valeria Collina, una donna italiana convertita all’Islam, tornata a vivere in Italia dopo vent’anni trascorsi in Marocco. Nel giugno del 2017, la sua vita è sconvolta dalla morte del giovane figlio Youssef, membro del commando jihadista che sul London Bridge ha provocato 8 morti. Ventiquattro ore dopo la piccola casa di Valeria sui colli bolognesi è invasa da giornalisti provenienti da tutto il mondo. Valeria condanna pubblicamente le azioni del figlio e decide di non partecipare al suo funerale. In seguito alla confusione di quei giorni, Valeria si ritrova sola, nella quiete della sua casa, cercando di rimettere insieme la sua vita.

Dopo gli incontri delle scorse settimane con i registi Luigi D’Alife e Gabriele Licchelli, con questo terzo appuntamento si conclude la prima rassegna “On The Road” di Documentaria, che nasce dalla volontà del Festival di portare il grande cinema documentario nelle piazze, per le strade, nelle università e nei circoli, per creare nuove sinergie tra associazioni, cittadini, studenti ed enti di formazione, al di fuori dei circuiti convenzionali, aprendo una finestra sul mondo per immergersi – e riconoscersi – nelle storie degli altri, varcare i propri confini fisici e mentali e orientarsi tra le importanti vicende dei nostri tempi.