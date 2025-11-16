Enna, “Territori in transizione tra permanenze e cambiamenti”: incontro con il prof. Nigrelli

PUBBLICITÀ

Perché le aree interne si spopolano? Per quale motivo i borghi diventano sempre più vuoti, lasciando territori come la Sicilia sempre più fragili e soli? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro che si terrà lunedì alle ore 17:30, presso Formazione S.P. in via Libertà 81 a Enna, con il professore Carmelo Nigrelli, docente di Architettura, Prorettore dell’Università di Catania e presidente della Struttura Didattica Speciale di Siracusa.

L’iniziativa, dal titolo “Territori in transizione: aree metropolitane e aree interne tra permanenze e cambiamenti”, è promossa dalla Scuola di Formazione Politica Napoleone Colajanni dell’omonimo Centro Studi.

Nigrelli, autore di oltre 130 tra saggi, articoli e volumi, nel suo intervento affronterà i nodi principali che stanno trasformando la geografia sociale dell’Isola, analizzando criticità, dinamiche e prospettive dei territori interni.