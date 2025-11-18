Enna: terminati i lavori nei cantieri finanziati dalla Regione

PUBBLICITÀ

Si sono concluse le attività dei cantieri di lavoro di Enna bassa e del Cimitero comunale finanziati dal Governo Regionale. A darne notizia gli assessori, rispettivamente, ai servizi cimiteriali, Giancarlo Vasco, e ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo.

“Il cantiere di Enna bassa – aggiungono – ha coinvolto sette allievi e ha riguardato, principalmente, la pavimentazione del passaggio di collegamento tra Via Liguria e Via Aldo Moro. Oltre alla pavimentazione, infatti, è stata effettuata la messa in sicurezza del muretto di contenimento, che prima dei lavori presentava il ferro dell’armatura a vista, e sistemata l’aiuola antistante il muretto su Via Aldo Moro. Gli interventi non hanno riguardato, invece, il rifacimento del marciapiede su Via Aldo Moro, in quanto non rientrante nel finanziamento concesso”.

“Il cantiere del cimitero – proseguono – ha, invece, dato lavoro a nove allievi e ha riguardato la pavimentazione di due vialetti che risultavano essere privi di pavimentazione. È stata, quindi, effettuata la pulitura degli spazi e posta in opera la pavimentazione. L’area interessata dall’intervento è quella posta sulla parte più alta dell’area cimiteriale”.