Enna: terminate le riprese del film “Cose da pazzi”

Tutto come ci si augurava dovesse andare. E’ così che Alessandro Caiuli commenta la “due giorni” di riprese sabato e domenica scorsi del film “Cose da pazzi”,prodotto dallo stesso Caiuli con la regia sempre di Tony Morgan. Due giorni che hanno visto tra l’altro coinvolti molti ennesi tra comparse, attori amatoriali e attori all’esordio assoluto, oltre che diversi attori ed attrici professionisti.

Location prescelte per questo mediometraggio, che racconta dei disagi che vivono oggi in particolare gli adolescenti e soprattutto il morboso rapporto con i social, diverse zone di Enna, come piazza Duomo, la zona di Janniscuru, piazza San Tommaso, il Belvedere Marconi e Calascibetta con la centralisima piazza Umberto I. E alla fine per Alessandro Caiuli il bilancio è senza dubbio positivo.

“E’ andato tutto come speravamo dovesse andare – commenta – anche il clima è stato dalla nostra parte con due bellissime giornate. Ma quello che mi preme sottolineare è la bella e professionale partecipazione di tutti gli ennesi coinvolti in tutte le scene. Sono stati tutti carinissimi e non abbiamo perso tempo. Devo dire che alla fine è venuto fuori un bel materiale”.

Terminata la “fase uno”, si passa subito alla “fase due”.

“Devo fare ancora delle riprese in giro per la città – continua Alessandro – dopodichè si passerà al montaggio che sarà fatto a Enna e all’inserimento delle musiche e se tutto va bene senza particolari intoppi entro dicembre ‘Cose da pazzi’ sarà pronto”.

“Sono stati due giorni fantastici – commenta il regista Tony Morgan – con Alessandro abbiamo dato la possibilità a tanti giovani di prendere parte a questo film e perchè no anche di sognare. Un film che tra l’altro sta riquotendo tanto interesse e tanta curiosità. Possiamo benissimo dire che girando sia per Enna ma anche a Calascibetta per effettuare le riprese ci siamo emozionati. Io ed Alessandro, che siamo gente di cinema, ancora una volta ci siamo messi in gioco. Un grazie a tutti coloro che stanno credendo in questo film. Adesso non ci resta che attendere il trailer e magari con una prima nazionale proprio a Enna”.