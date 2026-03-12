Enna: tentano la truffa del finto carabiniere, arrestati due catanesi

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, ed in particolare personale della 3^ Sezione della locale Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P., sotto il coordinamento della Procura Repubblica presso il Tribunale di Enna, ha tratto in arresto due soggetti di origine catanese colti nel tentativo di perpetrare una truffa di circa € 7.000 utilizzando il c.d. metodo del finto Carabiniere ai danni di una famiglia ennese.

In particolare, un malvivente contattava telefonicamente la famiglia presentandosi come carabiniere e riferendo che una loro familiare, dopo aver provocato un incidente e aver ferito una donna in stato di gravidanza, era stata condotta in caserma. Alla telefonata interveniva un ulteriore interlocutore che, qualificandosi falsamente come avvocato, rappresentava alla famiglia ennese che qualora avessero pagato un indennizzo, la vittima dell’incidente non avrebbe sporto querela. Il presunto avvocato invitava i componenti della famiglia a consegnare la somma di denaro ad alcuni suoi collaboratori che di lì a breve avrebbero raggiunto l’abitazione.

Ad attenderli presso l’appartamento vi era personale della Squadra Mobile, intervenuto su segnalazione della Locale Sala Operativa che era stata informata su quanto stesse accadendo da una delle vittime della tentata truffa.

Ad entrambi i soggetti, dopo la convalida dell’arresto, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. Inoltre, nei confronti dei due soggetti, residenti nel comune di Catania, il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Enna per tre anni.

Da ultimo, si evidenzia che il procedimento pende in fase di indagini e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli sino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

L’attività conferma l’attenzione della Polizia di Stato al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni dei cittadini della Provincia ennese.