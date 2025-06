Enna: tenta di introdurre droga in carcere, arrestato dalla Penitenziaria

PUBBLICITÀ

Continua senza sosta l’attività di indagine della Polizia Giudiziaria del Nucleo della Polizia Penitenziaria di Enna, che ha arrestato un trentenne di origini siciliane, residente nell’Ennese. L’uomo, parente di un detenuto, aveva nascosto cocaina e hashish nelle calze, probabilmente con l’intento di consegnare la sostanza stupefacente al familiare detenuto.

È ormai un continuo susseguirsi di tentativi di introduzione di droga e telefonini all’interno dei penitenziari.

L’uomo, con diversi procedimenti penali a carico, si è presentato presso il reparto colloqui per fare visita al parente detenuto, ma è stato individuato dall’unità cinofila antidroga “Khaput”, che ha proceduto a una perquisizione personale, risultata positiva.

Le modalità di occultamento, insieme alle analisi qualitative e quantitative effettuate, non hanno lasciato dubbi agli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno proceduto all’arresto e all’accompagnamento in cella.

L’USPP, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, rappresentata dal consigliere nazionale Filippo Bellavia, esprime ancora una volta grande soddisfazione per il lodevole comportamento dei baschi azzurri della Penitenziaria.

“Dall’inizio dell’anno a oggi sono oltre ottanta le notizie di reato comunicate dalla Polizia Penitenziaria di Enna alla Procura della Repubblica di Enna – comunica Bellavia – reati di vario genere commessi in solo cinque mesi dai reclusi e dai loro familiari. La casistica dei casi e i numeri dei reati commessi sono al limite dell’inverosimile, statistica di reati che non si registra nemmeno in tutto il territorio ennese”.

“Come più volte evidenziato dall’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria – prosegue – malgrado la grave carenza di poliziotti e i turni di servizio massacranti, non arretreremo di un solo centimetro in materia di sicurezza, i controlli funzionano bene, con ottimi risultati, e continueranno”.