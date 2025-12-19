Enna, tennistavolo: terzo concentramento di A2 femminile del girone D

PUBBLICITÀ

Si è svolto a Enna, domenica 14 dicembre, presso il palazzetto dello sport, il terzo concentramento del girone D del campionato di A2 femminile, valido per la quinta e sesta giornata di campionato. La manifestazione si è disputata a porte chiuse in applicazione della nuova normativa sulla sicurezza entrata in vigore lo scorso 15 ottobre.

Al concentramento hanno preso parte le sei formazioni del girone: ASD TT Ennio Cristofaro Casamassima, Circolo Tennistavolo Molfetta, Tennistavolo Norbello “Guilcer”, Tennistavolo Norbello “Giallo”, Tennistavolo Sassari e TT Ausonia Enna.

Nel primo turno di gare (quinta giornata) si sono registrati i seguenti risultati: Casamassima–Norbello “Guilcer” 3-3, Norbello “Giallo”–Sassari 4-2 e Molfetta–TT Ausonia Enna 3-3. La formazione ennese ha schierato, all’esordio stagionale, l’atleta Hend Abdelhalim, affiancata da Marina Conciauro, Yulyia Markova e Sidelya Mutlu, ottenendo un pareggio contro la squadra capolista del girone.

Nella seconda sessione di incontri (sesta giornata) Casamassima ha superato Molfetta per 4-0, Norbello “Giallo” ha avuto la meglio su Norbello “Guilcer” per 4-2, mentre Sassari ha battuto TT Ausonia Enna per 4-2. L’incontro tra le ennesi e le sassaresi è stato caratterizzato da diversi match conclusi al quinto set.

Per quanto riguarda gli altri campionati, in A2 maschile la formazione ennese ha pareggiato 3-3 in trasferta a Prato, grazie a due successi di Josip Huziak e a un punto conquistato da Daniel Kosiba. La squadra occupa attualmente una posizione di centro classifica con 7 punti.

In Serie C maschile, netta vittoria casalinga per la formazione ennese, che ha superato Gela per 5-1. In classifica la squadra segue la capolista Mazzola Palermo a due punti di distanza, avversaria del prossimo turno in programma sabato 20 dicembre in trasferta.