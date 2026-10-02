Enna: Teatro Utopia al Fringe Catania Off con “Il rogo di libri”

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Il Collettivo Teatro Utopia ha debuttato giovedì 1° ottobre al Fringe Catania Off – International Festival 2026 con due repliche dello spettacolo “Il rogo di libri”, ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, con adattamento e regia di Filippa Ilardo.

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La prima replica si è svolta in mattinata all’I.O.S. Angelo Musco, mentre la seconda è andata in scena nel pomeriggio al Liceo Cutelli e Salanitro.

Lo spettacolo affronta temi legati al rapporto con i libri e la conoscenza, alla libertà di pensiero, alla possibilità di scelta e alla responsabilità individuale, riprendendo alcuni degli elementi centrali dell’opera di Bradbury.

Teatro Utopia nasce dal percorso di formazione portato avanti dalla Compagnia dell’Arpa. Il progetto ha preso forma a Enna e ha già portato lo spettacolo in diversi contesti, tra cui il Teatro Neglia di Enna, il Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo e il Teatro Greco di Tindari.

L’esperienza del collettivo si inserisce anche nel percorso che la Compagnia dell’Arpa intende sviluppare attorno al progetto “Enna Città Teatro”, pensato per mettere in relazione attività di formazione, laboratori, spettacoli, collaborazioni, scuole, artisti e realtà culturali del territorio.

L’obiettivo dichiarato è costruire una rete più stabile tra le diverse esperienze teatrali già presenti, favorendo occasioni di produzione, formazione e circuitazione degli spettacoli.

Dopo le prime due repliche del 1° ottobre, la partecipazione di Teatro Utopia al Fringe Catania Off proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti.