Enna, Teatro Neglia: L’Imbuto chiede la revoca in autotutela dell’avviso per il servizio cinema

La presidente pro-tempore dell’Associazione Culturale L’Imbuto, Patrizia Fazzi, interviene con un comunicato sulla richiesta di revoca in autotutela dell’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse relativa all’affidamento, per 36 mesi, del servizio di proiezione cinematografica presso il Teatro Neglia.

Nel testo, Fazzi rende noto che, in seguito alle sue riflessioni sull’affidamento del servizio di proiezione cinematografica presso il Teatro Neglia per 36 mesi, dopo essersi confrontata con numerose associazioni del Comune di Enna e aver ricevuto solidarietà da gran parte della città, insieme ai soci dell’associazione ha inviato lunedì scorso via Pec al Comune di Enna, in particolare al sindaco Maurizio Dipietro e al segretario comunale Lucio Catania, la richiesta di revoca in autotutela.

Secondo quanto si legge nella nota, l’iniziativa “vuole essere un monito per l’Amministrazione Comunale affinché si ravvedi e si confronti con le Associazioni Culturali della città al fine di orientarsi verso scelte più oculate e lasciare libero il Teatro Neglia da attività non inerenti allo spazio culturale che gli è stato assegnato nell’atto della sua nascita, salvaguardando così l’unico spazio culturale rimasto in città”.

Nel comunicato si sottolinea inoltre che “l’affidamento risulta in evidente contrasto con il regolamento comunale vigente afferente l’utilizzo dei beni monumentali in cui è incluso il Teatro Neglia” e che lo stesso “non può essere concesso a terzi, per un tempo così lungo (36 mesi) e continuativo, facendo venire meno il concetto di temporaneità dell’uso del Teatro, che lo stesso regolamento non consente”.

La presidente de L’Imbuto indica poi un’alternativa, invitando a “valutare di concedere, con una nuova ‘manifestazione di interesse’, i locali della Tribuna dell’Ente Autodromo di Pergusa di proprietà del Comune, già utilizzati a suo tempo come cinematografo”, soluzione che viene definita “sicuramente più congeniale” perché, secondo la nota, non renderebbe necessari “neppure interventi di adeguamento, ma solo tecnici, quali quelli indicati nell’attuale bando”.

In conclusione, Fazzi afferma: “Facciamo tanta fatica a comprendere una tale scelta, anche alla luce della valida alternativa proposta, soluzione quest’ultima che potrebbe finalmente restituire alla città il tanto agognato cinema”. E aggiunge: “Continueremo a monitorare la situazione e lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto a una grande fetta della città, per scongiurare l’ennesima scelta miope e salvaguardare la nostra storia culturale, presidio di cultura dal 1872”.