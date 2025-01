Enna, Teatro Neglia, Greco (Pd): “Nessun danno dopo l’evento privato”

PUBBLICITÀ

“La concessione del Teatro Neglia a dei privati per la celebrazione di una festa ha innescato un dibattito pubblico in città sull’utilizzo del bene che la politica ha l’obbligo di ascoltare. Già nella giornata di giovedì ho effettuato un accesso agli atti per approfondire la questione a seguito del quale posso annunciare pubblicamente a tutta la cittadinanza che, per fortuna, dal verbale del sopralluogo dei luoghi non risultano danni alla struttura come inizialmente qualcuno temeva”. A comunicarlo attraverso una nota stampa il consigliere comunale del Pd Marco Greco.

“Detto ciò, per il futuro – prosegue – ritengo che la delicata questione della concessione a privati dei beni pubblici monumentali vada affrontata in Consiglio Comunale a seguito di una seria discussione con il coinvolgimento necessario della Soprintendenza per i beni culturali che possa trovare il giusto equilibrio tra gli interessi in causa, anche mettendo mano ai regolamenti già esistenti e, se il Consiglio Comunale lo riterrà opportuno, anche valutando l’opportunità di esitare un nuovo regolamento ad hoc sull’utilizzo del Teatro Neglia che metta in chiaro quali sono gli obblighi delle parti, quando si può e quando non si può concedere a privati il Teatro, cosa si può e cosa non si può fare in luogo così prezioso per la città, a quali condizioni e con quali procedure amministrative”.

“La questione – conclude Greco – andrà sicuramente affrontata nelle prossime settimane, senza vena polemica ma con l’unico intento di trovare il giusto compromesso tra utilizzo dei beni pubblici da parte dei privati e tutela del nostro patrimonio artistico e culturale”.