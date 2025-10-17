Enna, TeaTRAME al Garage Arts Platform: programma autunnale di teatro, danza, film e arte

PUBBLICITÀ

Giovedì 23 ottobre parte al Garage Arts Platform la rassegna TeaTRAME che presenta spettacoli teatrali, danza, film e una mostra per un calendario articolato su due mesi grazie alla collaborazione di Genìa, Santa Briganti, Muxarte, Belìce/Epicentro della Memoria Viva, con il patrocinio del Comune di Enna: un programma tematico di eventi teatrali e artistici per la stagione autunnale ennese.

PUBBLICITÀ

La rassegna è composta da cinque incontri serali dedicati a storie di persone e luoghi fuori dall’ordinario: portatori di utopie, lotte sociali e ricette di comunità che hanno in comune una visione del mondo e del tessuto sociale portata avanti con convinzione, nonostante gli ostacoli e i fallimenti.

PUBBLICITÀ

Si tratta di tentativi caparbi avanzati da singole figure che si fanno carico di progetti spesso troppo grandi e con alterne fortune. Si tratta di esperienze sociali che lasciano un seme, una proposta che è ancora possibile cercare di raccogliere e far germogliare. Due spettacoli, un film ed una mostra di TeaTRAME sono in particolar modo dedicati al Belice ed a storie e persone che hanno attraversato e segnato le sue terre.

Il calendario degli appuntamenti di TeaTRAME:

– giovedì 23 ottobre teatro con: Kryptonite con Peppe Macauda, regia di Orazio Condorelli (produzione Santa Briganti);

– giovedì 13 novembre danza e cinema con: La Follia di Giuseppe Muscarello, con Giuseppe Muscarello, Antonio D’Angelo e Salvatore Maria Sclafani (produzione Muxarte) e Nessun Posto Al Mondo regia di Vanina Lappa;

– giovedì 27 novembre cinema e teatro con: Geografia Di Un Vuoto regia di Beatrice Indelicato, e Radio Belice (Non) Trasmette con Dario Muratore, di Giacomo Guarneri per la regia di Dario Muratore e Marcella Vaccarino (produzione Babel e Piccolo Teatro Patafisico);

– giovedì 11 dicembre teatro con: La Ricetta Di Danilo con Totò Galati, regia di Claudio Zappalà (compagnia Barbe À Papa Teatro, produzione Centro Teatrale Meridionale);

– mercoledì 23 dicembre inaugurazione della mostra La Sicilia Aveva Perduto La Voce di VacuaMoenia, in collaborazione con Belìce/Epicentro della Memoria Viva.

È possibile sottoscrivere abbonamenti e acquistare in anticipo biglietti per i singoli spettacoli entro il 22 ottobre ad una quota ribassata (abbonamento a 4 spettacoli a 32 anziché 40 euro, Biglietti singoli spettacoli a 10 anziché 13 euro, con tessera garage 25-26). Inoltre sono presenti riduzioni per studenti e studentesse.