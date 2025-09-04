Enna: Tealdi e il suo “teatro manuale” in scena al Garage Arts Platform

PUBBLICITÀ

Domani, venerdì 5 settembrev parte la stagione 25/26 del Garage Arts Platform con lo spettacolo di teatro manuale “U.MANI.TÀ” di Jacopo Tealdi, chiamato spontaneamente dal suo pubblico “quellodellemani” e applaudito in Italia, Germania, Belgio, Portogallo, Spagna, Giappone e Colombia. Per l’occasione e per abbracciare le necessità di tutti, grandi e piccini, Tealdi si esibirà due volte: alle 19 e alle 21:30. Lo spettacolo è per un pubblico di tutte le età.

PUBBLICITÀ

Piú che un teatro fisico, quello di Jacopo Tealdi è un teatro manuale, del gesto, che fonde in sé teatro di figura, narrazione, stand up comedy, danza espressiva e mimo in performance nuove e uniche: la semplice magia delle nude mani dell’artista che prendono vita. Uno spettacolo pieno di svolte inaspettate, risate, meraviglia e tanta poesia.

Il titolo dello spettacolo U.MANI.TÀ ne riflette l’essenza: dare vita alle mani dell’artista. Tealdi trasforma una cornice luminosa in un palcoscenico, dove le sue due mani diventano un cast di personaggi accattivanti. Attraverso l’intricata coreografia delle sue dita, crea volti, racconta storie e danza con il pubblico, in una serata piena di svolte inaspettate, risate, meraviglia e un tocco di poesia.

I personaggi che prendono vita da questa manipolazione dialogano con il pubblico e iniziano un racconto che ci porta a vedere il senso della vita attraverso i loro “occhi”.

All’ingresso ci sarà la possibilità di rinnovare la tessera del garage per l’anno 2025-26. Ingresso con nuova tessera e spettacolo 10 euro, ridotto studenti 8 euro, 3 per minori di 18.