Enna: tavolo tecnico sul futuro di Pergusa

Un progetto per Pergusa che punti alla sostenibilità, alla fruizione integrata e allo sviluppo turistico e che metta insieme, in un percorso condiviso, tutti gli attori chiamati a salvaguardare e a valorizzare uno degli angoli naturalistici più importanti del territorio ennese.

Questa mattina il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, ha presieduto un tavolo tecnico per discutere e affrontare le criticità che in atto penalizzano la tutela dell’ambiente e la fruizione sostenibile dell’area. Presenti al confronto, che si è tenuto nella sala riunioni del Libero Consorzio, i rappresentanti del Comune di Enna, dell’Azienda Foreste Demaniali, dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste e dell’Ente Autodromo.

“Un dato è certo – ha esordito il Commissario aprendo i lavori del tavolo tecnico – tutti noi abbiamo a cuore questo luogo identitario del territorio ennese di straordinario valore, per il quale siamo chiamati a spenderci nel miglior modo possibile mettendo in campo ognuno le proprie risorse e le professionalità per condividere un cambio di passo che vada verso una fruizione piena e sostenibile di tutta l’area pergusea. Fare sistema significherà non solo superare le criticità gestionali, ma e soprattutto sviluppare una progettualità che ci permetta di intercettare le risorse finanziarie che lo Stato sta prevedendo per attuare la transizione ecologica strategica per la ripresa economica”.

D’accordo con quanto espresso dal commissario il vice sindaco del Comune di Enna Francesco Colianni che, nel ribadire la necessità di fare rete, ha presentato al tavolo una bozza di idea progetto al quale ha chiesto non solo la condivisione ma un contributo in termini di approfondimento in modo da rendere il progetto competitivo e riuscire così ad intercettare le opportunità finanziarie previste per la ripresa economica del Paese.

E’ stata anche l’occasione per pianificare gli interventi immediati per migliorare i servizi che riguardano la gestione sostenibile delle aree a verde al fine di salvaguardare gli ecosistemi riducendo il rischio di propagazione di incendi, di erosione del terreno, nonchè la riduzione delle cause di inquinamento e della perdita di biodiversità. Temi questi già ampiamente sperimentati dal servizio Riserve e Agricoltura dell’Ente coordinato dall’agronomo dell’Ente Andrea Scoto con il coinvolgimento e il contributo pluriennale di importanti istituti di ricerca. Lavori che sono stati presentati in occasione di giornate scientifiche nazionali dedicati alla tutela dell’ambiente.

L’attenzione è stata anche rivolta a migliorare la fruibilità delle aree offrendo adeguati servizi ai visitatori, in vista della riapertura dei parchi ricadenti nella zona. A tal proposito l’Azienda Forestale ha anticipato che i parchi sono stati ripuliti e che non appena la Sicilia diventerà zona bianca saranno regolarmente riaperti al pubblico.

L’Ente Autodromo da canto suo ha ribadito la necessità di migliorare e potenziare i servizi per l’accoglienza e la vigilanza in vista dell’ampia e qualificata programmazione motoristica e sportiva che sta suscitando interesse nel mondo automobilistico richiamando migliaia di appassionati.

Al temine dell’incontro il Commissario si è detto “particolarmente soddisfatto per i propositi manifestati dal tavolo di cui – ha annunciato – informerà il presidente della Regione, Nello Musumeci. Sono certo che il Governatore apprezzerà e sosterrà le nostre scelte condivise per lo sviluppo sostenibile di Pergusa”.​