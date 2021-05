Enna: tavolo di confronto per programmare lo sviluppo dell’agglomerato industriale di Dittaino

Giovedì mattina dalle ore 9:30 si terrà un tavolo di confronto presso il centro direzionale IRSAP di Dittaino, con l’assessore regionale delle attività produttive, la deputazione nazionale e regionale della provincia di Enna, i sindaci dei Comuni su cui insiste l’agglomerato ed i rappresentanti delle associazioni datoriali, per verificare lo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali già finanziati ed in corso di realizzazione, finanziati dalla Regione Siciliana con i fondi del Patto per il Sud, ma soprattutto per confrontarsi con gli imprenditori sulla nuova programmazione per lo sviluppo delle attività produttive nell’agglomerato industriale di Dittaino.

L’on. Girolamo Turano, che ha manifestato la volontà di essere presente alla riunione, avrà l’occasione di prendere atto delle istanze del territorio, presentando le iniziative già messe in campo quali l’individuazione delle ZES (zone economiche speciali) all’interno delle quali le imprese già operative potranno beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

L’incontro sarà effettuato nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 e sarà trasmesso in diretta streaming collegandosi al link https://www.facebook.com/irsapsicilia.