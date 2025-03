Enna: Tavolata di San Giuseppe per la prima volta al Palazzo di Città

PUBBLICITÀ

“Il Palazzo di città quest’anno, per la prima volta, ospiterà la Tavolata di San Giuseppe. L’obiettivo è tenere vive le tradizioni che con gli anni rischiano di perdersi. Ci è sembrato significativo che ad ospitare la tavolata sia proprio il Comune che rappresenta la Casa della comunità ennese”. Così si esprime il sindaco di Enna Maurizio Dipietro sull’iniziativa dell’amministrazione comunale.

La tavolata sarà allestita al piano terra dei locali del Comune con la collaborazione dei dipendenti comunali che vorranno partecipare ma anche di tutti i cittadini che intenderanno collaborare, in forma singola o associata.

“La Tavolata – aggiunge l’assessore Rosalinda Campanile – rappresenta un momento per essere comunità, in una società che ne ha bisogno come ha bisogno di tenere vive le tradizioni”.

L’organizzazione sarà concretamente curata dall’assessore Campanile a cui si potrà fare riferimento per contribuire ad arricchire l’iniziativa.