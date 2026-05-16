Enna, tavola rotonda sui processi educativi nello sport

Si terrà mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 16.30, all’Urban Center di Enna Alta, la tavola rotonda dal titolo “I processi educativi attorno alla pratica sportiva. Un momento di confronto tra famiglia e istituzioni”.
L’iniziativa è promossa dall’ASD Polisportiva Progetto Enna Sport 04, società affiliata U.C. Sampdoria, con il Comune di Enna e l’ASP di Enna.
All’incontro interverranno il sindaco del Comune di Enna, il direttore generale dell’ASP di Enna, Luigi Di Dio, presidente dell’ASD Progetto Enna Sport 04, la dottoressa Caramanna, responsabile del progetto UOS EPSA dell’ASP di Enna, la dottoressa Graziella Zitelli, docente di psicologia dello sport del settore tecnico di Coverciano, il dottor Eduardo Campione, dirigente medico dell’ASP di Enna, e la dottoressa Serena Castronovo, dietista SIAN dell’ASP di Enna.
A moderare i lavori sarà Carmelita Puleo.