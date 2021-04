Enna. Tariffe idriche: la replica di Nino Cammarata alle dichiarazioni di Dipietro

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata in merito alle dichiarazioni di Maurizio Dipietro relative alle recenti vicende dell’assemblea territoriale idrica di Enna.

“Sgradevole e scorretto quanto affermato dal sindaco di Enna che ancora una volta manca di rispetto istituzionale. L’essere sindaco della città capoluogo non attribuisce all’avv. Dipietro alcuna patente di superiorità etica e politica. Per storia personale ed esperienza amministrativa ho sempre dimostrato trasparenza e fermezza nelle scelte. Per questo non accetto lezioni da nessuno, tanto meno da chi solo al suo secondo mandato, dopo sei anni di sindacatura, si è accorto che esiste il problema del caro acqua in questa provincia. La maggioranza dei sindaci, e questo solo dovrebbe imporre al sindaco di Enna maggiore prudenza su certe esternazioni, hanno richiesto chiarimenti in merito alle procedure amministrative attuate fin ora, al fine di evitare inutili e costosi contenziosi che si riverserebbero sulla collettività. È questo il motivo del rinvio. Non c’è nessuno caso. Vi sono posizioni diverse ed è noto e non significa che la posizione di Dipietro sia quella giusta, anzi. Come amministrazione abbiamo sempre sostenuto che la riduzione delle tariffe debba andare oltre al 5% ed ho anche indicato il percorso da attuare. Il confronto con la Regione sarà fondamentale. Abbiamo avanzato proposte concrete sia in merito alla riduzione delle tariffe, sia in merito ai rapporti con il gestore. Certamente la riduzione vera del costo dell’acqua è la battaglia del Sindaco di Piazza Armerina. Il costo dell’acqua e la gestione del servizio sono questioni di fondamentale rilevanza per la vita della popolazione ennese che impongono responsabilità e che non possono ammettere divisioni e atti di supponenza”.