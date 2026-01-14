Enna, tariffe idriche: Dipietro sollecita la convocazione dell’assemblea ATI

Questa mattina il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, con una nota indirizzata al Presidente dell’ATI di Enna, Nino Cammarata, ha formalmente sollecitato la convocazione dell’assemblea dei Sindaci dell’Assemblea Territoriale Idrica, finalizzata a consentire un esame approfondito delle questioni tuttora pendenti e non adeguatamente trattate nel corso dei precedenti incontri.
“In particolare – scrive il primo cittadino ennese – si rappresenta la necessità di avviare un confronto collegiale in merito all’individuazione e alla nomina di un pool di professionisti legali con comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali e del servizio idrico integrato, cui affidare l’elaborazione di un parere pro-veritate in ordine alla possibilità di rivedere, in senso riduttivo, l’attuale struttura tariffaria applicata all’utenza”.
“Si ritiene imprescindibile – conclude Dipietro nella sua nota – un confronto organico tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, finalizzato a fare il punto sullo stato dell’arte, a valutare i profili giuridici, regolatori ed economico-finanziari della questione e a definire in maniera condivisa le successive determinazioni operative”.