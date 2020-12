Enna: tariffe acqua, il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco di adoperarsi per la riduzione

Il consiglio comunale di Enna, all’unanimità, ha conferito durante la seduta di ieri mandato al Sindaco Maurizio Dipietro di adoperarsi per la riduzione delle tariffe nei modi possibili e nel termine previsto, di revisionare il contratto e di rivedere il piano d’ambito.

“Abbiamo risposto all’invito del Sindaco – ha scritto il consigliere di opposizione Dario Cardaci – partecipando ad un Consiglio Comunale convocato “al buio”. Nuova Cittadinanza, insieme e di concerto con le altre forze di opposizione, ha partecipato ugualmente ed attivamente cercando di fare prevalere l’idea che investimenti e ribasso delle tariffe siano due elementi della stessa logica. Ma abbiamo sostenuto altro: il simbolico 5% di ribasso potrà aumentare in modo più significativo solo se la Regione stabilisse di trattare Enna come altre Province a noi vicine. Noi siamo dell’idea che le infrastrutture come reti, depuratori, efficientamento energetico insieme ad un intervento pubblico molto più consistente possano essere realizzati senza gravare sul cittadino e quindi sulle bollette. Alla fine e come sempre, per nulla aiutati in questo sforzo da chi nei fatti gestisce la maggioranza, abbiamo preso la decisione più giusta, quella cioè di ricercare un’ampia convergenza che portasse il Consiglio all’unanimità. Ne è venuto fuori un documento che non solo da al Sindaco ampio mandato nel trattare la questione in sede ATI, ma anche di ricercare le modalità necessarie per modificare il piano d’ambito. Attendiamo ora con ansia – conclude Cardaci – quello che lui farà, glielo chiederemo e la città poi giudicherà”.