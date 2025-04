Enna: tappa del tour siciliano del comico Manfredi Di Liberto

PUBBLICITÀ

Torna nei teatri siciliani Manfredi Di Liberto, attore e comico palermitano, con uno spettacolo sorprendente e travolgente dal titolo “Uno, Manfredi e Centomila”, che promette di essere un mix esplosivo di comicità, cabaret, mimo, magia e ombre cinesi, e non solo, cercherà di trasportare il pubblico in un vero e proprio “viaggio” tra risate e stupore. Oggi, domenica 27 aprile, tappa ad Enna al Teatro Neglia. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.

Uno spettacolo dinamico e coinvolgente dove Di Liberto, con la sua inconfondibile ironia, racconterà con leggerezza e acume la vita quotidiana, affrontando temi come la seduzione moderna, i primi appuntamenti e le sfide della tecnologia. Il tutto impreziosito da sketch musicali ed effetti sonori che renderanno questo “viaggio” un’esperienza unica e travolgente.

Reduce dal successo di Zelig Open Mic, dove è stato vincitore per la Sicilia nell’edizione 2024/25, Manfredi Di Liberto porta il suo tour nelle città siciliane. Ecco i prossimi appuntamenti: il 28 aprile (ore 21) al teatro ABC di via Pietro Mascagni 94 a Catania; il 16 maggio (ore 21) al teatro Marcello Perracchio di via Ettore Fieramosca 203 a Ragusa.

Uno, Manfredi e Centomila è prodotto e distribuito da Tramp Management.