Enna: tappa del Giro di Sicilia, ecco l’ordinanza comunale sulla viabilità

Il Comune di Enna, in vista della partenza giovedì dal capoluogo ennese della terza tappa del “Giro di Sicilia 2023”, ha istituito i seguenti divieti.

PUBBLICITÀ

Divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 15 di mercoledì alle ore 18 di giovedì in tutta la piazza Europa e Via Dello Stadio nel tratto compreso tra il Viale IV Novembre e la via Rossini.

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 5 alle ore 15 di giovedì in ambo i lati di Viale IV Novembre, via Libertà nel tratto compreso tra il viale IV Novembre e via dello Stadio, Viale Diaz e piazza Guttuso.

Divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 6 alle ore 15 di giovedì al Corso Sicilia, via S. Agata, via Gen. Cascino, via Pergusa, Piazza A. Da Messina, via R. Sanzio, via Leonardo da Vinci.

Sarà istituita dalle ore 15 di mercoledì alle ore 18 di giovedì una corsia di marcia di almeno 6 metri nella piazza Europa nel tratto che costeggia la fontana e l’aiuola adiacente la via Montesalvo, in modo da consentire l’accesso alle zone di via Spirito Santo e alla caserma dei Carabinieri.

La Questura di Enna ha disposto la chiusura delle zone interessate dal transito del giro un’ora prima della partenza della tappa e sino ad un’ora dopo dal transito dei ciclisti.

La gara ciclistica interesserà le seguenti strade del Comune di Enna: Viale IV Novembre, Viale Diaz, Corso Sicilia, Via S.Agata, Via G.Cascino, Via Pergusa, Via R.Sanzio, Via Leonardo da Vinci e Piazza Antonello da Messina. La tappa, di 150 chilometri, si concluderà a Termini Imerese.