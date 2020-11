Enna: tamponi scuola, prenotazioni esaurite

In merito al monitoraggio della popolazione in ambito scolastico tramite effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covid-19, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna chiede cortesemente alla cittadinanza di non chiamare più i numeri telefonici indicati in un precedente avviso in quanto è esaurita la disponibilità per ulteriori prenotazioni.

Dopo le due giornate indicate, lo screening sarà riproposto successivamente e se ne darà adeguata informazione.

L’iniziativa, che si realizzerà nei giorni 7 e 8 novembre in collaborazione con il Comune di Enna, è rivolta agli studenti, al personale docente e non docente e relativi familiari delle scuole superiori e/o di secondo grado della città di Enna.