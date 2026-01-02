Enna, Tamburella e Colaleo (PD): “Noi alternativi al centrodestra”

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico di Enna ribadisce la propria linea politica e prende posizione in vista delle prossime scelte amministrative, sottolineando la necessità di una netta discontinuità rispetto all’attuale governo cittadino e al centrodestra.

«In questi anni come Partito Democratico di Enna, abbiamo costruito un profilo di coerenza politica e di chiarezza che ci vede alternativi a questa amministrazione e al centrodestra», affermano i segretari dei circoli di Enna Alta ed Enna Bassa Mattia Tamburella e Lillo Maria Colaleo.

Una posizione che nasce, spiegano, dalla valutazione dello stato attuale della città: «Dinanzi al disastro politico e amministrativo, che vede Enna in una condizione grave, crediamo sia necessario lavorare per aprire una stagione nuova che cambi la rotta».

Al centro della riflessione, la fiducia dell’elettorato e degli iscritti al partito. «La fiducia dei nostri elettori e dei nostri iscritti si basa sulla chiarezza della linea politica e sulla nostra credibilità», sottolineano i dirigenti democratici.

Da qui la chiusura netta a possibili alleanze trasversali: «Per questo, come Partito, riteniamo che non siano percorribili ipotesi che ci vedano insieme a esponenti del centrodestra». Secondo i due segretari, «soluzioni di questo tipo rischiano di non essere comprensibili agli elettori, di rendere difficili ipotesi di governo che finirebbero per replicare le difficoltà e le giravolte della stagione Dipietro (con il susseguirsi di ingressi, uscite e cambi di poltrone) e di allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica e dalle istituzioni».

Il Partito Democratico guarda dunque a un percorso alternativo, fondato sulla partecipazione interna e su una visione chiara per il futuro della città: «Stiamo lavorando, coinvolgendo i nostri iscritti in un percorso lineare, alla costruzione di una proposta politica coerente e valida, all’altezza di un’idea di progresso e di sviluppo della nostra città».