Enna: “Talking about the future”, evento al centro M.A.R.T.A. della Kore

PUBBLICITÀ

Impresa e università possono essere una cosa sola. E’ con questo obiettivo che Binetti Macchine, una delle realtà di riferimento in Italia nell’ambito della meccanica di precisione, si è fatta promotrice di un evento che può e vuole fare scuola. In collaborazione con Mazak di cui è storica partner, e con l’Università Kore di Enna, ha programmato per domani, venerdì 17 maggio, alle 17 “Talking about the future”.

PUBBLICITÀ

Un’occasione di confronto sulle nuove e fondamentali opportunità del settore, una riflessione su prospettive e presente, su azioni e produzione, con la lente d’ingrandimento posata su due parole chiave: smart e green.

“Vogliamo essere motore di conoscenza e riflessione – spiega Sergio Binetti, amministratore di Binetti Macchine -. È il nostro modo di pensarci impresa. Pensiamo e ripensiamo il futuro. Lo faremo a braccetto con due realtà che fanno dell’attenzione alle problematiche produttive del cliente e del continuo sviluppo tecnologico un’autentica filosofia”.

Aziende e università insieme, quindi, per la produzione del domani e a rendere il tutto speciale è il coinvolgimento di Mazak, leader mondiale nella produzione di macchine per asportazione truciolo e laser, sempre in prima linea per eventi in cui cultura e conoscenza facciano la differenza.

“Talking About the Future” si terrà nel centro M.A.R.T.A. – Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy – dell’Università di Enna. Si tratta del centro che ospita le attività didattiche e di ricerca del corso di laurea in ingegneria aerospaziale ed è il primo laboratorio d’Europa dotato di simulatori di volo per attività di ricerca sulla Human Factor Aeronautico. Nel corso dell’evento sarà anche possibile visitarlo.