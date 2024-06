Enna: talento e passione, concerto degli allievi dell’Accademia di Musica “10 HP”

PUBBLICITÀ

Una serata all’insegna della musica e del talento si terrà domenica alle ore 20:30 presso il Belvedere Marconi, di fronte al Sorseggio, a Enna. L’Accademia di Musica “10 HP” presenterà il concerto degli allievi, un evento che promette di incantare il pubblico con una varietà di esibizioni che spaziano dal pop al rock, dal funk al soul.

Saranno circa cinquanta gli alunni che si esibiranno, con un’età compresa dai 6 agli oltre 60 anni, dimostrando come la passione per la musica possa unire generazioni diverse.

L’evento vedrà la partecipazione di otto band dal vivo, pronte a far vibrare il pubblico con le loro performance dinamiche e coinvolgenti. Oltre alle band, una quindicina di pianisti solisti si esibiranno, mostrando il frutto del loro impegno e della loro dedizione.

Il concerto sarà diretto da un team di docenti altamente qualificati, tra cui Nicola Merlisenna alla chitarra, Marzia Licata al pianoforte, Emanuele Primavera e Leonardo Brucculeri alla batteria, William Signorelli al basso e Francesca Bongiovanni al canto.

Nicola Merlisenna, direttore dell’Accademia, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento.

“Questo concerto – ha dichiarato – rappresenta un’importante occasione per i nostri allievi di mettere in pratica ciò che hanno appreso durante l’anno. È un momento di condivisione e crescita, non solo per loro, ma anche per noi insegnanti e per le famiglie che li supportano. Vedere allievi di tutte le età esibirsi insieme è una testimonianza della potenza della musica nel creare connessioni e superare le barriere generazionali. Siamo orgogliosi – aggiunge – del percorso fatto da ciascun allievo e della varietà del programma che presenteremo. Dal pop al rock, passando per il funk e il soul, ci sarà qualcosa per tutti i gusti. Invitiamo tutta la comunità a partecipare e a sostenere questi talentuosi musicisti”.

L’evento, che si svolgerà in uno scenario suggestivo come quello del Belvedere Marconi, promette di essere una serata indimenticabile per tutti i presenti. La cornice naturale e la magia della musica dal vivo creeranno un’atmosfera unica, rendendo il concerto un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna dell’arte e della cultura.

Non mancate, quindi, domenica alle ore 20:30 al Belvedere Marconi per sostenere i talenti dell’Accademia di Musica “10 HP”. Sarà un’occasione speciale per celebrare la musica e la passione che la anima.

Manuela Acqua